NY Times fait une tentative pathétique pour sauver l’image économique désastreuse de Biden ⋆ .

Le New York Times a tenté de sauver l’image politique du président Joe Biden après qu’une série de nouvelles économiques épouvantables aient récemment frappé l’administration.

Le Times a détourné l’attention des pénuries de gaz, de l’inflation en flèche et de l’atroce croissance de l’emploi en avril dans un article intitulé «Au milieu de la tourmente économique, Biden reste concentré sur le long terme. Le sous-titre était tout aussi insultant pour les Américains qui subissaient déjà les effets désastreux de la politique économique de Biden: «Les conseillers du président font valoir leur argument le plus détaillé à ce jour pour les avantages à long terme d’un programme de 4 billions de dollars pour refaire l’économie américaine.»

Le correspondant du Times à la Maison Blanche, Jim Tankersley, et le correspondant du Congrès du Times, Nicholas Fandos, ont déformé les mauvaises nouvelles économiques pour protéger Biden. Plus précisément, les auteurs ont déclaré que Biden «se concentrait sur les ingrédients à long terme de la croissance économique et de l’égalité, la reprise actuelle de la récession montrant des signes de détresse».

Tankersley et Fandos ont propagé l’agenda de plusieurs milliards de dollars de Biden comme une «épine dorsale économique plus profonde», malgré le fait que l’économie est actuellement sous le choc des pressions inflationnistes:

Les assistants du président ont publié ce qui équivalait à une épine dorsale économique plus profonde pour l’argument que M. Biden avance publiquement et en privé pour vendre ses projets aux législateurs, y compris le message qu’il a transmis à un groupe de sénateurs républicains qu’il a invité jeudi à la Maison Blanche à discuter d’un ensemble d’infrastructures axé sur les routes, les ponts, le transport en commun et le haut débit.

Mais l’histoire a empiré. Tankersley et Fandos ont choisi d’enterrer l’information la plus importante dans le 23e paragraphe: “Le mémoire ne met pas l’accent sur la création d’emplois immédiate ou sur une accélération rapide de la croissance économique. » [Emphasis added.]

L’histoire mentionnait à peine l’un des problèmes actuels qui affligent l’économie. En fait, Tankersley et Fandos n’ont mentionné «l’inflation» et «le ralentissement de la croissance de l’emploi» qu’une seule fois dans le neuvième paragraphe. Ce qui est pire, c’est que Tankersley et Fandos ont déformé les préoccupations concernant «l’inflation» et le «ralentissement de la croissance de l’emploi» avec un angle semblable à celui du «bond des républicains»:

Le soi-disant dossier reflète la réflexion à long terme de l’administration sur la politique économique lorsque les conservateurs ont intensifié les critiques du président sur le ralentissement de la croissance de l’emploi et l’accélération de l’inflation.

Tankersley et Fandos ont même minimisé la flambée des prix à la consommation: «Les responsables de l’administration se disent convaincus que les récentes flambées des prix des voitures d’occasion, des billets d’avion et d’autres secteurs de l’économie se révéleront temporaires.» Ils ont continué, louant l’atroce plan de relance de 1,9 billion de dollars de Biden: «Ils disent que le programme d’aide économique de 1,9 billion de dollars de M. Biden, qu’il a signé en mars, relèvera la croissance de l’emploi dans les mois à venir, notant que les nouvelles demandes de chômage sont tombées jeudi au plus bas de l’ère de la pandémie. » [Emphasis added.]

Le média libéral The Hill était un peu plus réaliste que le Times sur la réalité de ce que les nouvelles économiques désastreuses signifiaient pour Biden: «Les craintes d’inflation grandissent pour la Maison Blanche.»

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le New York Times au 800-698-4637 et demandez-lui de cesser de faire de la politique partisane pour défendre le programme économique désastreux de Biden.