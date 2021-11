NY Times lie à nouveau l’autodéfense de Rittenhouse à la paranoïa contre les paramilitaires

Faisant suite à son exposé de 10 000 mots le mois dernier lors du procès de Kyle Rittenhouse pour des fusillades à Kenosha, dans le Wisconsin, lors d’une émeute raciale, le journaliste du New York Times Charles Homans a prononcé lundi 1 600 mots supplémentaires de paranoïa s’inquiétant de « principalement des paramilitaires blancs armés » dans au lendemain de l’acquittement de Rittenhouse, « Dans le verdict de Rittenhouse, les groupes paramilitaires voient la justification ».

Le sous-titre ? « Son acquittement a redynamisé soutien au droit à des réponses armées aux manifestations et aux troubles de la justice raciale. » C’est le problème : d’une certaine manière, l’autodéfense d’un adolescent blanc est horrible, mais vous pouvez combiner les expressions « justice raciale » et « troubles » sans voir aucune incohérence intellectuelle.

Homans a planté le décor :

Cet homme serait Kevin Mathewson, « une figure éminente et source de division à Kenosha » qui a créé le groupe armé Kenosha Guard « pour dissuader les émeutes/pillages » au milieu des manifestations à Kenosha après le meurtre par la police de Jacob Blake. Tout comme il l’a fait en octobre, Homans a tenté de discréditer Rittenhouse en le liant à des « paramilitaires » d’extrême droite, même s’il n’a trouvé aucun lien entre Rittenhouse et le fondateur de la garde de Kenosha avec lequel il mène son histoire.

… aucune preuve n’a jamais relié M. Rittenhouse – que M. Mathewson a dit qu’il n’avait jamais rencontré – à sa publication sur Facebook . Mais sa proximité avec l’incident lui a valu d’être banni de Facebook, où son message du 25 août avait été signalé à plusieurs reprises pour violation de l’interdiction de la plate-forme sur les activités de milice et avait laissé une aura de suspicion autour de lui.

Les priorités libérales du journal transparaissent à nouveau avec beaucoup plus d’inquiétude pour les hommes armés défendant la propriété que les émeutiers affiliés à Black Lives Matter qui la détruisent. Tout est question de race :

Des groupes d’autodéfense blancs, dont certains ouvertement suprémacistes blancs, ont réagi violemment aux troubles dans les communautés noires de plusieurs villes à la fin des années 1960, souvent avec l’assentiment ou le soutien actif de la police locale. Les photographies de propriétaires d’entreprises américano-coréennes armées à Los Angeles défendant leurs propriétés pendant les émeutes de 1992 ont été des pierres de touche pour les défenseurs du deuxième amendement pendant des années, et elles ont été à nouveau diffusées en tant que mèmes sur les réseaux sociaux après le verdict de Rittenhouse.

Aucune mention n’est faite que l’un des agresseurs de Rittenhouse, Gaige Grosskreutz, a dégainé sa propre arme sur Rittenhouse. Où est la condamnation du vigilantisme armé d’Antifa ? Être armé, c’est bien… quand on est du « bon côté de l’histoire ».

Homans a terminé avec un militant racial noir local affirmant amèrement que le racisme l’avait empêché de porter une arme à feu à la manière de Rittenhouse, comme si l’adolescent qui avait été jugé s’en était sorti avec quelque chose et que l’équité raciale l’aurait obligé à l’enfermer, ou pire :

À [Raymond] Roberts, le verdict de Rittenhouse était un rappel brutal de qui était susceptible d’être perçu par la police et les membres du jury comme « aidant » dans une situation comme celle dans laquelle M. Rittenhouse s’était placé, et qui ne l’était pas. « Je dois être honnête et dire que je suis en colère parce que je suis jaloux », a-t-il déclaré.

« Ce garçon blanc de 17 ans, ce pays lui appartient plus qu’il ne m’appartiendra jamais. Peu importe combien d’années j’ai passé dans l’armée, combien d’impôts je paie. Je ne peux pas faire ce qu’il a fait. Je ne peux pas me promener au milieu de la nuit en portant des vêtements ouverts », a déclaré M. Roberts.