NY Times Lies: GOP ‘Intégrer la menace… de plus en plus tolérant envers les déclarations violentes’

Peu importe des mois de violentes émeutes de gauche dans tout le pays, de multiples agressions contre le sénateur Rand Paul, une tentative d’assassinat de membres du Congrès républicain sur un terrain de balle. Le New York Times se tord les mains sur une vidéo d’animation publiée par un membre du Congrès républicain d’extrême droite, diffamant l’ensemble du parti comme courant de violence dans l’article de mercredi de Catie Edmondson, « Democrats Press for House Censure of Gosar for Violent Anime Video ».

Les démocrates de la Chambre prévoient de prendre des mesures mercredi pour réprimander officiellement le représentant Paul Gosar, républicain de l’Arizona, et le dépouiller de ses tâches en commission pour avoir publié une vidéo animée le représentant en train de tuer une membre du Congrès démocrate et d’attaquer le président Biden.

(La Chambre des représentants a voté mercredi après-midi la censure de Gosar.)

Les dirigeants républicains de la Chambre n’ont pas publiquement condamné M. Gosar pour la vidéo, qui ont fait surface alors que des membres éminents du parti sont devenus de plus en plus tolérants à l’égard des déclarations violentes, et leurs principaux partisans ont eu recours à des menaces contre les législateurs considérés comme insuffisamment fidèles à la ligne du GOP.

Les journalistes du Times ne se souviennent-ils vraiment pas des agressions contre le sénateur républicain Rand Paul, ou du partisan de Bernie Sanders qui a abattu un terrain de balle de membres du Congrès républicain en 2017 ? Les manifestations odieuses devant les domiciles du chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et du sénateur Lindsay Graham ? The Federalist a également publié un recueil utile de menaces démocrates contre les républicains : « 14 fois des fonctionnaires républicains vicieusement harcelés, menacés de mort ».

Pour les démocrates, la vidéo d’animation était la goutte d’eau.

Encore pire dans son hystérie et son parti pris par omission était une histoire en première page samedi par Lisa Lerer et Astead Herndon, « Menace Enters the Republican Mainstream ».

Les journalistes ont résumé :

Des bureaux du Congrès aux salles de réunion communautaires, les menaces de violence deviennent monnaie courante parmi une partie importante du Parti républicain. Dix mois après que des émeutiers ont attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier, et après quatre ans d’un président qui a souvent parlé en termes violents de ses adversaires, les républicains de droite parlent plus ouvertement et plus fréquemment du recours à la force comme justifiable dans l’opposition. à ceux qui l’ont délogé du pouvoir.

Le plus exaspérant, ils ont laissé les démocrates se tirer d’affaire pour leur propre violence, en lien avec une histoire sur la fusillade de 2017 par un partisan de Bernie Sanders du représentant républicain Steve Scalise et d’autres membres du Congrès républicain sur un terrain de baseball, mais sans le mentionner dans l’histoire elle-même. — tout en louant les démocrates pour avoir condamné une telle violence ! (Liens inclus ci-dessous pour le contexte.)

La violence politique fait partie de l’histoire américaine depuis la fondation du pays, souvent liée à la politique raciale et éclatant dans des périodes de grands changements : plus de 70 bagarres, duels et autres incidents violents ont impliqué des membres du Congrès de 1830 à 1860 seulement. Et des éléments de gauche ont contribué à la teneur conflictuelle de la politique actuelle du pays, bien que les dirigeants démocrates condamnent régulièrement la violence et les images violentes. Mais les historiens et ceux qui étudient la démocratie disent que ce qui a changé a été l’adoption d’un discours violent par une partie importante d’un parti, y compris certaines de ses voix les plus fortes au sein du gouvernement et les voix les plus influentes à l’extérieur. En effet, préviennent-ils, le Parti républicain intègre la menace en tant qu’outil politique.

L’histoire est même descendue dans le dragage de rumeurs nationales, comme si les républicains avaient le monopole de ces scandales et comme s’ils avaient quelque chose à voir avec la rhétorique politique.

Il y a peu d’indications que le parti a payé un prix politique pour son ton de plus en plus violent.

Lerer et Herndon ont éludé l’identification du parti tout en relayant cette statistique :

Et les menaces contre les membres du Congrès ont bondi de 107% par rapport à la même période en 2020, selon la police du Capitole. Les législateurs ont été harcelés dans les aéroports, pris pour cible chez eux et des membres de leur famille ont été menacés….

Le sénateur démocrate Kyrsten Sinema de l’Arizona a été harcelé à plusieurs reprises dans un avion et dans les aéroports par des militants libéraux, tout comme le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, mais ces exemples ne sont pas pertinents.