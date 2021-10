NY TIMEs rejette les inquiétudes des parents sur l’éducation : « En colère et menaçant… Alarmes républicaines frénétiques »

Les journalistes du New York Times Lisa Lerer et Reid Epstein ont rendu compte dans l’édition de mardi de la dernière controverse étrange de la course houleuse du gouverneur de Virginie. Le titre en ligne : « Fight Over Toni Morrison Novel enflamme Virginia Governor’s Race. »

Dans les derniers jours de la course serrée pour le gouverneur de Virginie, les candidats se tournent vers le plus improbable des accessoires de campagne : un roman de 1987. Une nouvelle publicité en ligne publiée cette semaine par Glenn Youngkin, le candidat républicain, met en scène une mère qui a poussé à faire bannir « Beloved » de Toni Morrison du programme d’anglais de son fils il y a huit ans, citant les scènes graphiques du livre….

Les journalistes se sont assurés de fournir un contexte pro-démocrate, tout en décrivant les préoccupations éducatives des parents comme des attaques frénétiques du GOP :

L’annonce n’a pas dit que la mère et son mari étaient des militants républicains, que leur fils était un lycéen qui suivait un cours d’anglais avancé lorsqu’il a lu les passages qui lui auraient fait faire des cauchemars, ou qu’il a ensuite travaillé brièvement dans le Maison Blanche sous l’ancien président Donald J. Trump et travaille maintenant pour le comité de campagne du Congrès du GOP…. Pour les démocrates, la publicité Youngkin était à la fois un retour à l’époque de l’interdiction des livres et une insulte codée à l’un des auteurs noirs les plus célèbres d’Amérique, après des mois d’alarmes républicaines frénétiques, en Virginie et dans tout le pays, sur la façon dont les écoliers sont être éduqué sur le racisme. …. Cette année, M. Youngkin centre son message de clôture sur ce qu’il appelle les « droits des parents » – une rubrique globale pour des causes conservatrices comme l’opposition aux mandats de masque, les exigences en matière de vaccins et les droits des transgenres, et attisant les craintes concernant la façon dont la race est enseignée dans les écoles. Pendant des mois, les médias conservateurs ont prodigué l’attention nationale sur les événements locaux dans la banlieue du comté de Loudoun, en Virginie., y compris une affaire d’agression sexuelle qui a ravivé la critique républicaine des politiques de toilettes non sexistes dans les écoles, et la suspension d’un professeur d’éducation physique qui a refusé de s’adresser aux élèves transgenres par les pronoms auxquels ils s’identifiaient. Les conservateurs ont également prétendu à tort que les écoles de Virginie enseignent la «théorie critique de la race», un concept académique avancé qui ne fait pas partie de l’enseignement en classe dans l’État.

En fait, Fox News a découvert que le ministère de l’Éducation de Virginie recommandait un livre insistant sur le fait que les enseignants adoptent la théorie critique de la race.

Rattrapage d’une histoire connexe en première page du Times du 22 octobre par Stephanie Saul, qui décrivait également les républicains comme étant hystériques pour rien, c’est-à-dire la théorie critique de la race : « Sights Set on School Districts As GOP Targets Race Theory ».

[Scarlett] La transformation rapide de Johnson en un militant recherché illustre comment les républicains utilisent les craintes d’une théorie critique de la race pour conduire les rappels des conseils scolaires et dynamiser les conservateurs, dans l’espoir de jeter les bases des élections de mi-mandat de 2022. …. Les responsables de l’éducation, y compris la National School Boards Association, nient qu’une théorie critique de la race soit enseignée dans les écoles K-12. …. Les syndicats d’enseignants et certains éducateurs disent que certains des efforts qualifiés de théorie critique de la race par les critiques sont simplement des efforts pour enseigner l’histoire et l’instruction civique. « Nous devrions appeler cette controverse ce qu’elle est – une campagne de peur concoctée par des agents du GOP » et d’autres pour « limiter l’éducation et la compréhension de nos étudiants des événements historiques et actuels », a déclaré Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants. …. À certains endroits, le ton des opposants aux conseils scolaires est devenu colérique et menaçant, à tel point que la National School Boards Association a demandé au président Biden la protection des forces de l’ordre fédérales.

Peu de temps après le dépôt de l’histoire de Saul, la NSBA a présenté des excuses après que sa lettre accusatrice ait provoqué un tollé interne, affirmant qu’il n’y avait « aucune justification pour certains des termes inclus, y compris des accusations de « terrorisme domestique » parmi les parents concernés. Pourtant, le Times n’a mentionné la mise à jour que dans un article séparé, sans mettre à jour celui-ci.