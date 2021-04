Est-ce que seuls les républicains fomentent une guerre de culture politique avec la législation électorale récemment adoptée en Géorgie? Le New York Times de dimanche a présenté le journaliste politique Nick Corasaniti qui a présenté cette affaire dans «Georgia Governor Attacks All-Star Game Move».

Le gouverneur Brian Kemp l’a effectivement fait – après que les sociétés basées en Géorgie Coca-Cola et Delta Airlines aient condamné la législation après son adoption, et la Major League Baseball a pris la mesure extrême de déplacer le match des étoiles de la ligue hors de Géorgie dans le cadre d’un boycott. .

(L’une des mesures controversées consiste à exiger une pièce d’identité avec photo pour voter. Il faut une pièce d’identité pour acheter une bière dans un stade de baseball de la MLB ou pour monter à bord de Delta Airlines, mais la cohérence n’a jamais été le point fort de la gauche.)

Le maigre de Corasanati était clair:

Le gouverneur Brian Kemp de Géorgie a publié samedi une critique acharnée de la décision de la Major League Baseball de retirer son All-Star Game de l’État à cause de la nouvelle loi dans ce pays. restreindre le vote, faisant valoir que cette décision aurait un impact économique sur les Géorgiens. M. Kemp, un républicain, a présenté la bataille sur les droits de vote en Géorgie comme une bataille entièrement partisane concoctée par les démocrates, plutôt que comme un effort de défense des droits civils pour protéger l’accès au scrutin en tant que républicains. essayez d’imposer de nouvelles limites au vote dans tout le pays. …. Le gouverneur a parsemé son discours de slogans conservateurs comme «annuler la culture», soulignant comment les républicains cherchent à faire de l’accès au vote un problème de coin dans lequel ils peuvent se résumer. les débats culturels qui animent la base du parti.

Corasaniti a laissé Kemp avoir son mot à dire, mais l’a formulé avec excitation:

En défendant la loi en Géorgie, M. Kemp a distingué deux États contrôlés démocratiquement, New York et Delaware, et a comparé leurs règles de vote avec la nouvelle loi en Géorgie. Ces États n’offrent pas autant d’options de vote anticipé que la Géorgie, mais ils n’ont pas non plus adopté de nouvelles lois instituant des restrictions au vote. «À New York, ils ont 10 jours de vote anticipé», a déclaré M. Kemp (New York en a en fait neuf). «En Géorgie, nous avons un minimum de 17, avec deux dimanches supplémentaires qui sont facultatifs dans notre état. A New York, il faut avoir une excuse pour voter absent. En Géorgie, vous pouvez voter absent pour n’importe quelle raison. »

Corasaniti a décrit l’hésitation compréhensible des entreprises à s’impliquer dans la politique partisane comme un «silence» accablant:

Delta et Coca-Cola, deux des plus grandes entreprises de l’État, ont mis fin à des semaines de silence mercredi, déclarant sévèrement qu’elles étaient contre la loi.

La pression politique de la gauche est venue du Times avec le reste des médias en même temps que les militants libéraux. Le journal avait auparavant fait pression sur les entreprises pour qu’elles pleurent Oncle, comme dans cette histoire du journaliste d’affaires David Gelles: «Corporations, Vocal About Racial Justice, Go Quiet on Voting Rights».

Alors que les manifestants de Black Lives Matter envahissaient les rues l’été dernier, de nombreuses grandes entreprises du pays ont exprimé leur solidarité et ont promis de soutenir la justice raciale. Mais maintenant, avec les législateurs de tout le pays qui avancent des projets de loi restrictifs sur les droits de vote qui auraient un impact disproportionné sur les électeurs noirs, l’Amérique des entreprises est devenue silencieuse. La semaine dernière, alors que les républicains de Géorgie se précipitaient pour adopter une loi radicale restreignant l’accès des électeurs, les plus grandes entreprises d’Atlanta, notamment Delta, Coca-Cola et Home Depot, ont refusé de participer, offrant uniquement un large soutien aux droits de vote. La réponse sourde – venant d’entreprises qui ont promis l’année dernière de soutenir la justice sociale – a exaspéré les militants, qui appellent maintenant au boycott.

Gelles a suivi, apparemment choqué que les républicains osent répondre politiquement à la provocation politique initiale du démocrate: