NY Times, WashPost adorent les gauchistes en ligne qui mettent le taureau dans l’intimidation ⋆ 10z viral

Les journalistes aiment les militants de gauche, surtout lorsqu’ils font de la propagande. Le New York Times et le Washington Post ont tous deux célébré la façon dont une « armée d’influenceurs » en ligne faisait la promotion d’une « campagne axée sur la personnalité » dans des articles de week-end séparés.

Le Times a présenté des têtes parlantes financées par le gouvernement poussant le vaccin contre le coronavirus aux enfants mineurs «pour lutter contre les mensonges sur les vaccins». Le Post était ravi que des « trolls autoproclamés » harcelaient les compagnies pétrolières sur les réseaux sociaux.

L’histoire du Times était bien pire. Il a rationalisé l’utilisation de jeunes influenceurs pour promouvoir le vaccin et « accroître la sensibilisation dans la tranche d’âge des 12 à 18 ans ». En d’autres termes, endoctriner des enfants qui ne sont même pas encore des adolescents. L’article expliquait comment « la Maison Blanche » avait contacté une « créatrice de TikTok de 17 ans avec plus de 10 millions de followers » « pour participer à une campagne soutenue par la Maison Blanche encourageant son public à se faire vacciner ».

Le gouvernement payait même pour manipuler les enfants. L’article n’était pas clair si l’administration Biden payait son “armée éclectique de plus de 50 streamers Twitch, YouTubers, TikTokers et la pop star de 18 ans Olivia Rodrigo, tous avec un énorme public en ligne”. Mais les « micro-influenceurs locaux » recevaient « jusqu’à 1 000 $ par mois pour promouvoir les vaccins Covid-19 auprès de leurs fans ».

Imaginez si les gouverneurs de Trump White House ou du GOP avaient essayé cela.

L’article, « Pour combattre les mensonges sur les vaccins, les autorités recrutent une « armée d’influenceurs » » a été écrit par le gauchiste controversé du Times, Taylor Lorenz. Elle a déjà gagné une réputation pourrie pour la façon dont elle traite les jeunes. Il n’était donc pas surprenant qu’elle accepte d’utiliser un influenceur de 17 ans pour manipuler les enfants.

Lorsque Lorenz a écrit pour le journal de gauche Daily Beast, elle a dénoncé “les filles célèbres des médias sociaux d’une éminente conservatrice Pamela Geller”, pour blesser Gellar. Lorenz a également « contribué à renforcer » la querelle autour de « Claudia Conway, quinze ans, fille de Kellyanne Conway et de l’anti-Trumper conservateur George Conway », selon The Daily Caller.

L’article du Post était l’hystérie traditionnelle du changement climatique, chargée d’amour pour la troll verte Mary Heglar et ses « profonds réserves de colère ». L’histoire dit que “l’essayiste et podcasteuse climatique de 37 ans hante les flux des entreprises de combustibles fossiles, exploitant les mèmes et la langue maternelle d’Internet pour engager sa marque particulière d’activisme climatique contre le flux de désinformation dans l’éther numérique”.

Bien sûr, il s’agissait d’un jeune journaliste éveillé devenu écolo. « Elia Griffin, étudiant en journalisme et en design au Eugene Lang College of Liberal Arts de New York, est aux prises avec une intense anxiété climatique qui « se manifeste principalement par une peur existentielle ».

Griffin a besoin d’une aide sérieuse.

Voici une citation classique qui devrait l’amener à travailler à la poste une fois diplômée. « « Si vous vous comparez à ces grandes sociétés pétrolières, ce sont elles qui commettent ces crimes et détruisent la terre, bien plus que moi en tant qu’individu », a déclaré Griffin. « C’est un peu comme si vous intimidiez l’intimidateur. »

Parlé comme un vrai Postie.

