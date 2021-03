NY vient de légaliser la marijuana récréative, et c’est à ce moment-là que vous pouvez l’acheter – .

Les dirigeants de New York ont ​​conclu un accord pour légaliser l’herbe dans tout l’État, une décision qui représente une autre victoire dans la poussée État par État par les défenseurs du pot pour gagner plus d’approbation dans tout le pays – tout en ouvrant une nouvelle source de recettes fiscales et apportant des dizaines de nouveaux emplois.

Selon certaines estimations, rien qu’à New York, rendre la marijuana récréative légale pourrait rapporter des dizaines de millions de dollars à la ville grâce à la possibilité de taxer le produit, de la même manière que les produits du tabac comme les cigarettes sont frappés de taxes. Le bureau du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a publié dimanche une déclaration expliquant comment l’accord qui a été conclu ferait plusieurs choses, comme étendre les programmes de marijuana médicale existants de l’État, tout en créant un bureau de gestion du cannabis – à, selon le bureau du gouverneur, «mettre en œuvre un cadre réglementaire complet qui couvrirait le chanvre médical, à usage adulte et cannabinoïde.» De plus, cet accord pourrait créer jusqu’à 60 000 nouveaux emplois pour l’État et générer 350 millions de dollars par an en nouvelles recettes fiscales, selon le bureau de Cuomo.

La Legal Aid Society a également pesé dans le sens, soutenant cet accord. «Cette loi historique rend justice à l’État de New York en mettant fin à l’interdiction, en supprimant les dossiers de condamnation qui ont réduit les chances d’innombrables jeunes New-Yorkais, à prédominance noire et latine, et en rendant justice économique pour garantir que les communautés qui ont souffert le plus de la marijuana agressive et disparate la mise en application est en premier lieu pour récolter le gain économique », ont déclaré Anne Oredeko et Anthony Posada dans un communiqué conjoint. Oredeko est l’avocat superviseur de l’unité de justice raciale, tandis que Posada est l’avocat superviseur de l’unité de justice communautaire de la Legal Aid Society.

Les points forts de l’accord sont que les gens seront autorisés à posséder jusqu’à trois onces de pot et à cultiver jusqu’à six plantes à la maison. Les produits vendus dans les dispensaires de mauvaises herbes seront frappés d’une taxe de vente de 13%.

Cette mesure est accélérée, car les législateurs devraient voter mercredi sur le budget global de l’État, et ils doivent envoyer le budget au bureau de Cuomo d’ici jeudi pour sa signature. La légalisation des mauvaises herbes entrerait en vigueur immédiatement, même si les ventes ne pourraient pas commencer avant un peu plus longtemps. C’est parce que l’État doit d’abord mettre en place un comité des règles, c’est pourquoi Crystal Peoples-Stokes, leader de la majorité à l’Assemblée de New York, a déclaré à un média local que cela pourrait prendre de 18 mois à deux ans pour que les ventes puissent commencer.

Tout le monde, bien sûr, n’est pas fan de ce mouvement. La PTA de l’État de New York s’est opposée à la légalisation de la marijuana, et les AD et la police de l’État ont également exprimé des préoccupations. Néanmoins, New York rejoint plus d’une douzaine d’autres États qui ont également emprunté la même voie, avec de la marijuana récréative légale disponible dans des États comme la Californie, le Massachusetts et le New Jersey.

