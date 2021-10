Juridique & Réglementaire

NYAG s’en prend maintenant aux prêteurs crypto, Nexo dit qu’il n’offre de toute façon pas de services à New York

AnTy19 octobre 2021

Après avoir réglé les frais avec Tether et Bitfinex pour 18,5 millions de dollars, le procureur général de l’État de New York a maintenant demandé à deux plateformes de prêt de crypto-monnaie de cesser leurs activités à New York. Trois autres plateformes ont également été chargées de fournir des informations sur leur entreprise.

Dans une lettre expurgée, Letitia James a déclaré que le bureau du procureur général « était en possession de preuves de vente ou d’offre illégale de titres et/ou de produits de base ».

Les plateformes de prêt cryptographiques qui sont des comptes productifs d’intérêts offrant aux investisseurs un taux de rendement sur les dépôts cryptographiques doivent s’inscrire auprès du bureau du procureur général (OAG) si elles opèrent dans l’État ou proposent leurs produits aux New-Yorkais, a déclaré James lundi. . Elle a ajouté,

« Les plateformes de crypto-monnaie doivent respecter la loi, comme tout le monde. »

Les deux sociétés seraient Celcisus et Nexo. Celsius Network est déjà ciblé par les régulateurs du Texas, du Kentucky, de l’Alabama et du New Jersey pour ses comptes portant intérêt, qui, selon les régulateurs locaux, violent les lois locales sur les valeurs mobilières.

Ce mois-ci, l’entreprise avec plus d’un million d’utilisateurs enregistrés et 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion a levé 400 millions de dollars auprès de la société d’investissement WestCap et du deuxième fonds de pension au Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour une valorisation de 3 milliards de dollars.

Nexo Finance s’est adressé à Twitter pour préciser qu’il limite déjà l’accès à son service d’échange Nexo et à son produit d’intérêt Nexo aux citoyens ou résidents des États de New York, du Texas, du Kentucky, du New Jersey, de l’Alabama, de l’Oklahoma, de l’Arkansas et de Washington, en tant que telle, la lettre n’a aucun sens.

« Nexo n’offre pas son produit et son échange à New York, il est donc peu logique de recevoir un C&D pour quelque chose que nous n’offrons pas à New York de toute façon. » «Mais nous allons nous engager avec NY AG car il s’agit clairement d’un mélange des destinataires de la lettre. Nous utilisons le géoblocage basé sur IP.

AnTy

