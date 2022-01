NYC arrête ceux qui n’ont pas de « papiers » – y compris les enfants – et cela ne s’arrêtera pas là

par Jeff Thompson, The Organic Prepper :

Eh bien, cela n’a pas pris longtemps.

Il y a à peine deux jours, nous avons publié un article sur les efforts de porte-à-porte déployés pour convaincre les « hésitants » au Royaume-Uni. En juillet, nous avons publié un article sur la Garde nationale se préparant à un travail similaire ici en Amérique. (Par coïncidence (?), nous avons également couvert les offres d’emploi pour les « agents de réinstallation/d’internement » au sein de la Garde nationale. Qui sera réinstallé ? Qui sera interné ?)

Et maintenant, nous avons des agents qui arrêtent ceux qui n’ont pas le jab à New York.

*Il y a 6 mois* – « Ils vont le faire pour que vous ne puissiez pas manger sans le jab. »

Moutons télévisés – « C’est une théorie du complot ! »

Nous avons vu des personnes arrêtées dans un Applebee’s parce qu’elles n’avaient pas l’étoile jaune/les papiers nécessaires pour y manger. Nous avons vu un vétéran être jeté à terre (littéralement avec un drapeau américain. Il y a un certain symbolisme pour vous.) Alors qu’il tentait de commander un repas dans un pain Panera. Où? New-York, bien sûr.

Six ont été arrêtés dans une Cheesecake Factory (New York) parce qu’ils n’avaient pas le jab.

Et maintenant?

Maintenant, nous avons une horde d’agents entourant un petit enfant dans un restaurant parce qu’il n’a pas les papiers appropriés pour y manger.

Jugez par vous-même…

[sarc] Ce gamin m’a aussi l’air d’être un danger. Mieux vaut l’entourer de forces de l’ordre, le traumatiser, violer ses droits protégés par la Constitution et le traiter comme un être humain inférieur.

Après tout, c’est la « loi ».

Puis-je demander quelle est la loi suprême du pays ici au pays des libres (à cause des braves) ?

La loi suprême du pays est la Constitution des États-Unis. Toutes les lois ne sont-elles pas soumises à la juridiction donnée par la Constitution américaine ?

Maintenant, nous avons des efforts de porte-à-porte en cours à New York offrant le jab et 100 $ aux occupants des maisons. Combien de temps faudra-t-il avant que ceux qui refusent de répondre à l’appel des « Papiers, s’il vous plaît » chez eux, soient passibles de la même peine que ceux qui le font dans les restaurants (comme ceux de la vidéo ci-dessous) ?

Gardez à l’esprit que New York a également récemment adopté le projet de loi A416 (mise à jour : le projet de loi A416 a été frappé le 22 décembre 2021), un projet de loi qui autorise la « détention » de ceux qui sont considérés comme des menaces pour la santé publique. Selon le projet de loi, vous pouvez être « détenu » jusqu’à 60 jours, mais un tribunal dispose ensuite de 90 jours supplémentaires pour décider si vous représentez toujours une menace pour la santé publique ou non.

Maintenant, mettons deux et deux ensemble…

La Californie et New York sont des jumeaux idéologiques. C’est en Californie que la « désinformation » a été considérée comme une « menace » pour la santé publique. Considérez si vous êtes l’une de ces personnes qui a été considérée comme un propagateur de la vérité non sanctionnée par le gouvernement.

Vous êtes désormais une menace pour la santé publique.

Pouvez-vous maintenant être détenu? Combien de temps serez-vous détenu ? Si le tribunal décide que vous êtes toujours une menace pour la santé publique après 60+90 jours, serez-vous toujours détenu ? Combien de temps serez-vous concentré dans une zone semblable à un camp avec d’autres dissidents jusqu’à ce que vous soyez libéré ?

« Eh bien, cela ne me concerne pas ! » vous dites.

« J’habite le plus loin possible de la ville ! Content que ça n’arrive jamais ici !

Et ce type de pensée fait partie du problème.

Si vous vivez dans les régions rurales du pays, c’est amusant de prétendre que les villes n’avaient pas d’importance. C’est amusant de penser que les villes ne sont que les sections de l’Amérique où habitent les cinglés et les communistes, et que nous sommes en sécurité ici dans les boonies.

