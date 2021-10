NYC devait 3,5 millions de dollars en contraventions impayées

Peut-être qu’ils viennent de fuhgoddaboudit.

La ville de New York a 3,5 millions de dollars dans le trou dans les contraventions impayées émises aux conducteurs de l’extérieur de l’État depuis 2016 – et les conducteurs avec des plaques d’immatriculation du New Jersey sont les pires scofflaws, selon un nouveau rapport.

Alors que les voitures avec des plaques de New York accumulent l’écrasante majorité – 78% – des infractions de stationnement et de déplacement, les véhicules hors de l’État représentaient 38% des contraventions impayées de 2016 à 2020, selon l’analyse de Streetsblog des données de la ville.

Le New Jersey arrive en tête de liste des États délinquants. Les conducteurs avec des plaques Garden State ont reçu 1,2 million de billets au cours de la période de cinq ans, mais n’en ont remboursé que 438 220, soit 35%.

Les autres principaux contrevenants sont le Texas, la Pennsylvanie, la Floride, le Connecticut et la Caroline du Nord, par ordre du nombre total de billets impayés.

Les chauffeurs de ces quatre États et du New Jersey n’ont pas payé 35% du temps.

Les voitures immatriculées dans le reste du pays ou au Canada ont un taux encore plus élevé de billets impayés — 53,5%, a rapporté Streetsblog.

« Ces résultats témoignent de la nécessité pour les dirigeants, du gouverneur Hochul et du DMV de l’État en particulier, de collaborer entre les différents États », a déclaré Marco Conner DiAquoi de Transportation Alternatives sur le site Web.

Streetsblog a précédemment rapporté que 20% des accidents de voiture à New York impliquent des véhicules avec des plaques d’immatriculation hors de l’État.

Les représentants de l’administration de Blasio et du ministère des Finances de la ville n’ont pas immédiatement commenté.