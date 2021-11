NYC proteste en réponse au verdict de non-culpabilité de Kyle Rittenhouse

Des manifestations ont éclaté à New York et dans d’autres villes du pays vendredi soir en réponse à l’acquittement de Kyle Rittenhouse, entraînant au moins cinq arrestations et des dommages matériels dans le Queens, selon le NYPD.

La police a tweeté une photo de véhicules vandalisés dans le Queens, y compris une voiture avec des plaques d’immatriculation portant des graffitis « F-k you » à l’arrière avec de la peinture en aérosol noire.

« Le NYPD prend au sérieux sa responsabilité de protéger les droits du 1er amendement des manifestants pacifiques », a déclaré le tweet. « La sécurité des habitants de New York et la protection des biens contre les personnes enfreignant la loi au nom de la protestation sont tout aussi importantes. Comme on l’a vu ce soir dans le Queens, ils seront arrêtés.

Des sources policières ont déclaré que cinq personnes avaient été arrêtées pour avoir prétendument endommagé des voitures et des maisons à Middle Village.

Le conseiller municipal du Queens, Robert Holden, a déclaré au Post que les manifestants ont traversé Crowley Park et ont également « sauté sur des voitures et volé des drapeaux américains » dans les rues résidentielles de Middle Village et Maspeth.

Holden s’est déchaîné contre la déclaration du maire Bill de Blasio dénonçant le verdict, affirmant qu’il « avait ajouté de l’essence au feu ».

Il a déclaré avoir envoyé au maire un texte qui disait : « Des milliers de familles qui s’occupent de leurs propres affaires sont en danger ce soir à cause de votre réaction imprudente au verdict du procès. »

Environ 300 manifestants se sont également rassemblés devant le Barclays Center de Brooklyn, où les Nets ont joué le Orlando Magic vendredi soir, dénonçant le verdict de non-culpabilité comme un double standard racial honteux dans le système judiciaire.

Certains tenaient des pancartes indiquant : « pas de justice dans les tribunaux capitalistes » et « le capitalisme engendre la terreur raciste ».

« Bien que Kyle Rittenhouse n’ait pas tué de Noir. Il a pu tuer une mère blanche et se libérer », a déclaré un manifestant.

Le groupe a marché sur le pont de Brooklyn et dans le Lower Manhattan, avant de se disperser.

Pendant ce temps, à Kenosha, dans le Wisconsin, des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice où Rittenhouse avait été acquitté, pendant des heures après l’annonce de la décision.

Il y avait environ 300 manifestants devant le Barclays Center de Brooklyn, alors qu’une vague de personnes dénonçait le verdict de non-culpabilité de Kyle Rittenhouse.. via . On voit des manifestants s’agenouiller pour avoir une minute de silence lors d’une marche sur le pont de Brooklyn après l’acquittement de Kyle Rittenhouse.AP

Une manifestation à grande échelle ne s’est jamais matérialisée et le petit groupe était en grande partie pacifique. Une femme a été arrêtée pour avoir dessiné « Le juge Schroeder doit partir » sur les murs et les marches du palais de justice à la craie, faisant référence à Bruce Schroeder, le juge du procès de Rittenhouse, selon des rapports locaux.

Des chants de « F–k Kyle » et « Pas de justice, pas de paix » ont retenti dans la foule.

« Cela m’a énervé parce qu’il ne devrait pas descendre », a déclaré Darell Garrett, 39 ans, de Kenosha, à The Post à propos du verdict. «Je pense qu’il aurait dû obtenir la vie pour ces deux corps. Cela n’a aucun sens. »

Le verdict de non-culpabilité de Kyle Rittenhouse a déclenché des protestations dans tout le pays, car de nombreuses personnes se tenaient à l’extérieur du palais de justice. .

La cosmétologue Stephanie White, une résidente de Kenosha, n’a pas non plus pu comprendre la décision du jury.

« Qu’est-ce qui me fait sortir ? Comment ils ont libéré ce garçon. Cela n’a pas de sens », a-t-elle déclaré.

Breonna Reasby, 21 ans, a déclaré que lorsqu’elle a entendu la nouvelle du verdict pour la première fois, elle « ne s’est pas sentie surprise, mais j’ai été très déçue ».

Les tensions se sont considérablement intensifiées à Portland, dans l’Oregon, où une émeute a été déclarée après qu’un groupe d’environ 200 manifestants a commencé à lancer des objets sur des policiers et à endommager des bâtiments de la ville, ont déclaré des flics.

Le chef de la police de Portland, Chuck Lovell, a déclaré à KOIN qu’il était « raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait une sorte de réaction au verdict ».

D’autres petites manifestations ont eu lieu à Chicago, où des gens se sont rassemblés dans les rues de la ville pour protester contre le verdict pour une marche pacifique de 90 minutes, ont rapporté les médias locaux. Le département de police de Chicago avait annulé les jours de congé de nombreux agents en prévision de tout trouble en réponse au verdict, selon WGN.

Des agents de la police anti-émeute de Portland sont vus après qu’il y ait eu des rapports selon lesquels une émeute a été déclarée après qu’un groupe de manifestants a commencé à lancer des objets sur des policiers.GRACE MORGAN via REUTERS

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a publié une déclaration en réponse au verdict de vendredi dans laquelle elle a exhorté les résidents à « respecter la décision du jury », tout en critiquant les actions de Rittenhouse.

«Cependant, personne ne devrait jamais se faire justice lui-même ou tenter de se faire juge, jury et bourreau. Ce que Kyle Rittenhouse a fait était imprudent, dangereux et montrait un mépris total pour la vie humaine. Mes condoléances vont à la famille, aux amis et aux proches des victimes pendant cette période difficile. »

Une manifestante est vue lever le poing en marchant dans la rue lors d’une manifestation contre le verdict de non-culpabilité de Kyle Rittenhouse près du Barclays Center.. via .

Reportage supplémentaire par Carl Campanile