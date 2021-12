NYCFC remporte la Coupe MLS, battant Portland Timbers en fusillade pour le titre

Après plus d’une décennie dans la Major League Soccer, le gardien Sean Johnson a finalement réussi à soulever le trophée du championnat.

Il a également remporté le prix MLS Cup MVP.

Johnson a arrêté deux tirs au but à Portland et le New York City FC a remporté son premier titre de la Coupe MLS en tirs de barrage après un match nul 1-1 contre les Timbers samedi. Alex Callens a converti sa tentative de remporter la fusillade, 4-2.

Par la suite, un coéquipier a rempli la coupe de champagne et l’a remise à Johnson, qui a pris un verre. Johnson est en MLS depuis 2010, d’abord avec le Chicago Fire. Il a rejoint le NYCFC en 2017.

L’attaquant du New York City FC Valentin Castellanos (11) célèbre avec le trophée après sa victoire aux tirs au but contre les Timbers de Portland lors du match de football de la Coupe MLS, le samedi 11 décembre 2021, à Portland, Oregon (AP Photo/Amanda Loman ) ((AP Photo/Amanda Loman))

« Quelle course jusqu’ici, ce voyage a été fou cette année. Tant de montées, de descentes », a déclaré Johnson. « Nous avons parlé entre nous avant le match et nous avons juste dit que c’était une énorme opportunité de faire en sorte que tout cela en vaille la peine. Et c’est pour cela que nous vivons, ces moments. Être le MVP de la finale, je veux dire que cela signifie le monde, mais cela signifie tellement plus de soulever la coupe pour ce club. »

Le vainqueur du Soulier d’or Valentin « Taty » Castellanos a marqué dans la première mi-temps et il semblait que le NYCFC était en route pour le championnat de la ligue en régulation, mais Felipe Mora de Portland a marqué dans les arrêts de jeu pour donner de l’espoir aux Timbers.

Le capitaine de Johnson NYCFC, a stoppé les PK de Mora et Diego Valeri lors de la fusillade après que les deux équipes aient été sans but en prolongation.

« Je voulais juste m’assurer que nous restions au niveau, nous avons déjà été dans cette position auparavant. J’ai dit aux gars que nous avions l’expérience, ne pas paniquer, ne pas nous rabaisser, car il y a plus d’opportunités d’y aller avancer et gagner le match », a-t-il déclaré à propos de guider l’équipe jusqu’à l’arrivée.

NYCFC a célébré devant le but après la conversion de Callens, tandis que Valeri gisait au milieu du terrain, incrédule. Un groupe de joueurs new-yorkais s’est détaché de la fête pour saluer leurs fans, regroupés dans le coin opposé du stade.

Les joueurs du New York City FC célèbrent leur victoire aux tirs au but contre les Timbers de Portland lors du match de football de la Coupe MLS, le samedi 11 décembre 2021, à Portland, Oregon (AP Photo/Amanda Loman) ( (AP Photo/Amanda Loman) )

New York est resté sur le terrain longtemps après la victoire. L’entraîneur Ronny Delia s’est déshabillé jusqu’à ses sous-vêtements et a soulevé le trophée.

« Je ne le regrette pas, c’était un grand moment », a déclaré Delia. « Je continuerai à le faire si nous continuons à gagner des trophées. »

NYCFC, qui a rejoint la ligue en 2015, n’avait jamais atteint le match pour le titre.

Castellanos, qui avait inscrit 19 buts en saison régulière, était de retour dans la formation de départ après avoir raté la finale de la Conférence Est contre Philadelphie. L’attaquant argentin a écopé d’un carton rouge en demi-finale de conférence contre le favori New England Revolution, que le NYCFC a remporté aux tirs au but après un match nul 2-2.

La victoire 2-1 de New York contre Philadelphie a assuré au NYCFC une place en finale de la Coupe MLS. NYCFC était la quatrième tête de série dans l’Est après avoir terminé la saison régulière le 14-9-11.

Les Timbers ont également été classés quatrièmes après une fiche de 17-13-4 en saison régulière. Portland a battu les Colorado Rapids, têtes de série, le jour de Thanksgiving avant de battre le Real Salt Lake 2-0 à Providence Park pour remporter la Conférence Ouest et sécuriser le terrain pour la finale.

Les Timbers ont remporté une Coupe MLS en 2015 et sont allés en finale en 2018, mais sont tombés face à Atlanta.

Los jugadores del New York City FC festejan tras ganar la final de la MLS, por penales ante los Timbers de Portland, el sábado 11 de diciembre de 2021 (AP Foto/Amanda Loman) ( (AP Foto/Amanda Loman))

« C’est cruel, c’est aigre, c’est difficile à accepter. Avant d’en tirer quelque chose, nous devons ressentir et comprendre les émotions que nous allons avoir après ce match, pas pour atteindre ce qui était notre objectif, pour soulever le trophée à domicile », a déclaré l’entraîneur des Timbers, Giovanni Savarese. « Nous n’aurions pas pu penser à une situation plus belle pour nous que de soulever ce trophée. La première chose est donc de gérer nos émotions et de réaliser que cela s’est passé de cette façon. Le jeu peut être cruel. »

Le match a été agité au début, avec une brève escarmouche qui a éclaté à la 25e minute. Les joueurs ont également dû endurer des conditions météorologiques plutôt désagréables avec des températures dans les années 40, des pluies régulières et des vents en rafales.

Castellanos a marqué sur une tête sur un coup franc de Maxi Moralez à la 40e minute, donnant l’avance au NYCFC. La célébration du but a été gâchée lorsqu’il est apparu que Jesus Medina de New York avait été heurté par un objet lancé par un fan.

C’était le premier but sur coup franc que les Timbers avaient accordé en 20 matchs.

Les Timbers semblaient parfois désorganisés. Mora a eu l’une des meilleures occasions en seconde période, mais son tir à la 81e minute est tombé directement entre les mains de Johnson. Il en a eu un autre à la 97e, mais sa tête a bien passé au-dessus du filet.

Mora a finalement percé dans les derniers instants des quatre minutes de temps d’arrêt. Il s’agit du dernier but jamais inscrit en temps réglementaire dans une Coupe MLS.

Mais l’objectif était controversé. Les joueurs du NYCFC ont fait valoir qu’il devrait être refusé, affirmant que Maxime Chanot avait été victime d’une faute de Larrys Mabiala de Portland dans la préparation. À la fin,

Les joueurs du New York City FC célèbrent leur victoire aux tirs au but contre les Timbers de Portland lors du match de football de la Coupe MLS, le samedi 11 décembre 2021, à Portland, Oregon (AP Photo/Amanda Loman) ((AP Photo/Amanda Loman) )

« La première mi-temps a été un peu difficile, parce que New York a essayé de contrôler le ballon, de contrôler le jeu. Ils ont trouvé un moyen de marquer contre nous et nous ont rendu la tâche plus difficile », a déclaré Diego Chara de Portland. « En seconde période, nous avons trouvé un moyen d’égaliser le match. Je pense qu’après cela, c’était différent pour nous, prendre confiance, jouer avec le ballon, et nous avons créé beaucoup d’opportunités. »

Valeri est entré en jeu à la 89e minute alors que les spéculations sur la retraite de l’attaquant de 35 ans tourbillonnaient.

Valeri était avec les Timbers lorsqu’ils ont remporté la Coupe MLS en 2015, marquant dans les premiers instants de la victoire 2-1 contre le Columbus Crew. Il a été nommé joueur par excellence de la ligue en 2017 après avoir accumulé 21 buts et 11 passes décisives.

NYCFC rejoint le club parent Manchester City dans le groupe financé par Abu Dhabi pour remporter un titre. Le groupe détient désormais partiellement ou totalement NYCFC et Manchester City, ainsi que des équipes en Australie, en Belgique, en Chine, en France, en Inde, au Japon, en Espagne et en Uruguay avec également un partenariat en Bolivie.

La prise de contrôle de Manchester City par le propriétaire Sheikh Mansour en 2008 qui a transformé la fortune d’une équipe avec peu de succès en l’équipe la plus titrée de la Premier League au cours de la dernière décennie.