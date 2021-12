NYCHA en tête de la liste des pires propriétaires pour la quatrième année consécutive

Quand il s’agit d’être propriétaire, personne n’est pire que le maire Bill de Blasio.

Son New York City Housing Authority est le pire propriétaire de la Big Apple pour la quatrième année consécutive, a annoncé jeudi l’avocat public Jumaane Williams.

La NYCHA de De Blasio – propriétaire d’environ 400 000 New-Yorkais pour la plupart pauvres et de la classe ouvrière – a de nouveau remporté le titre ignominieux de la première place sur la liste annuelle de surveillance des pires propriétaires, après avoir reçu la distinction en 2020, 2019 et 2018.

Depuis 2010, l’avocat public a classé les propriétaires en fonction du nombre moyen d’infractions au code du logement ouvert sur leurs immeubles, conformément aux données conservées par le ministère de la Préservation et du développement du logement.

La Housing Authority – qui est supervisée par un contrôleur fédéral depuis début 2019 en raison des conditions de décrépitude dans ses bâtiments – en novembre, était responsable de 600 480 ordres de travail ouverts, en hausse de plus de 120 000 par rapport au même point l’année dernière, selon le rapport. . Le carnet de commandes des réparations est également supérieur de plus de 100 000 commandes à celui de l’entrée en fonction de de Blasio en 2014.

L’avocat public Jumaane Williams dit que les appartements de NYCHA se détériorent plus rapidement depuis la pandémie.Robert Miller

« Au cours de la dernière année et demie, il semble que tout ait changé. Mais même au milieu de cette pandémie, certaines choses sont restées constantes », a déclaré Williams jeudi après-midi, notant que les logements sociaux de Big Apple ont connu une « augmentation spectaculaire du nombre de conditions de détérioration ou dangereuses ».

« La ville elle-même est vraiment le pire des propriétaires », a-t-il ajouté. « Ils sont si mauvais que nous devons continuellement les mettre dans leur propre catégorie. »

Saundrea Coleman, qui vit aux Isaac Houses dans l’Upper East Side, a décrit faire face à des « conditions malsaines et dangereuses » dans son appartement, ce qui lui a causé des problèmes médicaux.

La résidente Saundrea Coleman a souffert de problèmes médicaux en raison de l’effondrement de son appartement à NYCHA.Drew Angerer/.

« Tout autre propriétaire serait soit devant les tribunaux, soit poursuivi dans ces conditions », a-t-elle fulminé. « Tout le monde mérite des conditions humaines.

NYCHA a d’abord été surnommé le pire propriétaire de la ville en 2018 par l’avocate de l’époque, Letitia James.

En réponse au rapport, un représentant de NYCHA a déclaré : « Tout le monde à travers le pays est bien conscient que NYCHA a besoin de 40 milliards de dollars pour rénover ses 2 200 bâtiments.

Les conditions de logement à NYCHA n’ont pas du tout changé depuis que l’avocate de l’époque, Letitia James, a fustigé l’agence en 2018.REUTERS/Brendan McDermid/File

« Les ordres de travail ont augmenté parce que nous documentons agressivement tout ce qui ne va pas dans nos appartements », a ajouté la porte-parole, Barbara Brancaccio. « Cette liste donne encore un coup de pied aux logements publics de la ville de New York – alors qu’au lieu de cela, NYCHA doit être financé et soutenu – et elle détourne commodément l’attention des médias des propriétaires privés, qui doivent être tenus responsables de la même manière. »

Parmi les propriétaires privés, la liste de surveillance classe David Schorr de Sugar Hill Capital Partners comme le pire de la Big Apple. Selon le Public Advocate’s Office, ses 17 immeubles contenant 330 appartements ont en moyenne 1 442 violations des agences de logement.

En 2020, Schorr était n ° 75 sur la liste. Williams, candidat au poste de gouverneur, a noté qu’il y avait plus de violations pour tous les mauvais propriétaires de la liste que dans la version 2020.

En deuxième position sur la liste se trouve Abdul Khan de MK Realty Group, avec une moyenne mensuelle de 1 302 violations ouvertes de HPD dans 12 bâtiments et 209 unités, et en troisième est Nathaniel Montgomery de Throop Court LP, qui avait une moyenne 1 192 infractions de ce type dans ses 17 immeubles répartis dans les cinq arrondissements.

Schorr a déclaré à TheCity.NYC que les bâtiments étaient liés à son «ancien employeur» et a refusé de commenter.

La liste complète est disponible sur locateurwatchlist.com.