Nyck de Vries donne le ton à Mercedes lors des tests d’après-saison d’Abu Dhabi F1

Nyck de Vries a été confortablement le plus rapide pour Mercedes lors de la première des deux journées des tests d’après-saison de la F1 à Abu Dhabi.

Moins de 48 heures après la finale de la saison, la Formule 1 était de retour sur le circuit de Yas Marina pour préparer la campagne 2022.

Les 10 équipes se sont toutes rendues mardi sur le circuit d’Abou Dhabi pour le début des tests de pneus Pirelli d’après-saison ainsi que le traditionnel test des jeunes pilotes.

Les jeunes, dont le pilote IndyCar de McLaren, Pato O’Ward, ont effectué les tours dans une voiture de Formule 1 2021 avec des roues de 13 pouces, tandis que les gars qui feront la queue la saison prochaine ont testé des voitures «mules» équipées du nouveau 18 pouces pneus.

La seule équipe qui n’avait pas de voiture « mule » était Williams, mettant potentiellement l’équipe sur le pied arrière avant même le premier tour de la saison 2022. Pour cette même raison, Williams n’avait pas été impliqué dans les tests de pneus qui ont eu lieu sur divers sites tout au long de cette année.

Le nouveau champion du monde Max Verstappen, remis d’une gueule de bois et de son dernier verre « regrettable » aux premières heures de lundi matin, était en action.

Mais tandis que le pilote Red Bull effectuait ses premiers tours en tant que champion du monde, d’autres effectuaient leur premier avec leurs équipes 2022.

Williams a donné à George Russell le feu vert pour conduire pour Mercedes, qui à son tour a permis à Valtteri Bottas de faire des essais avec Alfa Romeo.

. @Charles_Leclerc et @GeorgeRussell63 en piste aujourd’hui 😊#AbuDhabiTest pic.twitter.com/w4rNMz0wV1 – Page de fans de Charles Leclerc (@LeclercNews) 14 décembre 2021

Ils l’ont mélangé avec les jeunes, potentiellement la prochaine génération de Formule 1.

Les jeunes pilotes ont largement réussi à enregistrer les meilleurs temps dans leur machine et c’est De Vries, le champion de Formule 2 2019, qui a dominé la feuille de temps de 1,323 seconde sur Liam Lawson dans l’AlphaTauri.

Pour le Néo-Zélandais, qui est membre de la Red Bull Academy, il s’agissait d’un premier run dans une Formule 1 et il aura été ravi d’émerger comme le meilleur de la cohorte de Formule 2 de cette année qui y participait.

Ils comprenaient le nouveau champion de cette catégorie, Oscar Piastri, qui l’année prochaine se concentrera sur le pilote de réserve d’Alpine et il n’était que six millièmes de seconde plus lent que le meilleur temps de Lawson.

Daniel Ricciardo a sorti les drapeaux rouges lors de la séance du matin, l’Australien s’arrêtant dans le dernier secteur pour une raison encore non confirmée.

🚨 Petit problème pour #Ricciardo #F1Testing #Tech #AbuDhabi #Pirelli #McLaren test 18 pouces 📸 @hasanbratic pic.twitter.com/6kWuJ5Dp1t – SalaStampaF1 (@SalaStampaF1) 14 décembre 2021

La séance a été marquée par un drapeau rouge pendant 15 minutes avant que le jeu ne reprenne.

Néanmoins, Ricciardo, qui a pu boucler 95 tours, a été le plus rapide de ceux des voitures « mules » avec les pneus 2022.

Pour mettre cela en contexte, il était 1,6 seconde plus lent que le pilote IndyCar O’Ward, qui faisait une apparition « invité » dans la McLaren en récompense d’avoir remporté une course pour l’équipe Arrow McLaren SP cette année.

Fois

1 Nyck de Vries (Mercedes) 1:23.194

2 Liam Lawson (Alpha Tauri) 1:24.517

3 Oscar Piastri (Alpin) 1:24.523

4 Pato O’Ward (McLaren) 1:24.607

5 Guanyu Zhou (Alfa Roméo) 1:25,142

6 Juri Vips (Red Bull) 1:25.198

7 Nick Yelloly (Aston Martin) 1:25.333

8 Daniel Ricciardo (McLaren) 1:26.252

9 Lance Stroll (Aston Martin) 1:26.579

10 Robert Shwartzman (Ferrari) 1:26.694

11 Charles Leclerc (Ferrari) 1:26.989

12 Valtteri Bottas (Alfa Roméo) 1:27.183

13 Antonio Fuoco (Ferrari) 1:27,324

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1:27.348

15 Logan Sargeant (Williams) 1:27.476

16 Esteban Ocon (Alpin) 1:27.553

17 Max Verstappen (Red Bull) 1:28.013

18 George Russell (Mercedes) 1:28,062

19 Mick Schumacher (Haas) 1:28.499