Nyck De Vries en F1 ne serait pas une surprise, dit George Russell

George Russell «ne serait pas surpris» si son ancien rival de karting et de Formule 2 Nyck de Vries obtenait un siège en Formule 1 dans les années à venir.

Le Néerlandais a remporté le championnat F2 en 2019 mais n’a pas tout à fait fait le saut sur la grille de F1, le joueur de 26 ans affirmant qu’il n’avait aucune rancune à l’idée d’être négligé pour 2020.

Cependant, il a fait un essai pour Mercedes lors du test de fin de saison pour les jeunes conducteurs en décembre.

De Vries est pilote de réserve pour les Silver Arrows cette saison aux côtés de ses engagements dans l’équipe Mercedes-EQ en Formule E, et a remporté le Valencia E-Prix de samedi.

Russell a vu le développement de De Vries de première main et dit qu’il a prouvé qu’il était suffisamment talentueux pour être considéré pour un siège en Formule 1.

«Nous étions amis à l’époque. En 2011, il était mon meilleur ami dans le paddock. Il a couru en KF1, moi en KF3 et il a absolument tout dominé », a déclaré Russell à RacingNews365.

«Sa domination pure dans sa carrière de karting l’a peut-être un peu blessé lorsqu’il est entré en monoplace car il n’avait jamais vu de revers auparavant dans sa carrière.

«Il a définitivement la vitesse pour être un excellent pilote à mon avis. Je ne serais pas surpris qu’il se lance dans la Formule 1 dans les prochaines années. Il a fait ses preuves en Formule E, il est toujours là à se battre pour ce titre mondial et c’est vraiment un excellent pilote.

GRANDEE !!! MONTEZ. MONTEZ! @nyckdevries GAGNE la #ValenciaEPrix de samedi en dépassant dans le dernier tour alors que @svandoorne franchit la ligne en P5 !!! 🤩🤩🤩 # wedrivethecity #ABBFormulaE pic.twitter.com/7EtAkQUOHg – Équipe de Formule E Mercedes-EQ (@MercedesEQFE) 24 avril 2021

Le duo s’était disputé en Formule 2, Russell remportant le championnat 2018 avant son diplôme en F1 à Williams, avec De Vries remportant le titre un an plus tard – mais a trouvé ses options limitées par la suite.

Ayant expérimenté son talent de première main, Russell pense qu’un pilotage en Formule 1 serait possible pour le Néerlandais s’il maintient ses performances en Formule E.

Il a ajouté: «Nous avons évidemment eu des rapprochements en piste en Formule 2, c’est un coureur dur mais toujours juste. Le manquer est une exagération, mais il va très bien et, comme je l’ai dit, je ne serais pas surpris si nous le revoyions en Formule 1 dans les années à venir.

Avec des revers plus tard dans sa carrière après avoir navigué sereinement dans les catégories inférieures, l’homme Williams pense-t-il que cela a fait du Néerlandais un pilote plus fort pour cela?

«Sans aucun doute», dit-il. «Tout se passe bien dans la vie parfois, mais quand on arrive au sommet, on doit toujours faire face à de grosses déceptions. Si vous ne savez pas comment gérer cela, cela vous rongera et affectera vos performances.

«Souvenez-vous de ma course à Imola l’année dernière lorsque je suis tombé derrière la Safety Car, mais pensez aussi aux deux années difficiles que j’ai eues dans ma carrière junior, 2013 et 2015.

«Ces moments m’ont aidé dans mon développement ultérieur. La course pour Mercedes à Bahreïn l’an dernier était aussi une pilule amère à avaler, mais je l’ai maintenant laissée dans le passé.

