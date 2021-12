Nyck de Vries est le plus rapide du premier test IndyCar à Sebring

Nyck de Vries a été le plus rapide lors de son premier run en IndyCar lundi, lors d’un test de pré-saison aux côtés d’anciens pilotes de Formule 1.

Le coéquipier de De Vries en Formule E et autre réserve de Mercedes, Stoffel Vandoorne, a piloté pour Arrow McLaren SP, en présence de l’ancien pilote Williams Jack Aitken.

Le Néerlandais a remporté le titre de Formule 2 en 2019, avant de devenir le premier champion du monde de Formule E plus tôt dans l’année. Il faisait partie des noms qui seraient en lice pour un entraînement chez Alfa Romeo ou Williams la saison prochaine, avant que Guanyu Zhou et Alex Albon ne soient sélectionnés.

De Vries était trois dixièmes plus rapide que l’ancien rival de F2 Callum Ilott lors des tests pour Meyer Shank Racing à Sebring, et le joueur de 26 ans a admis qu’il devait se rendre plus souvent au gymnase pour faire face aux machines sous lui, s’il prend un siège à temps plein dans la série.

« Tout d’abord, je tiens à remercier Meyer Shank Racing pour cette opportunité », a déclaré De Vries sur le site officiel d’IndyCar.

Votre lundi est-il aussi bon que @nyckdevries’ ? pic.twitter.com/K599rBpPoc – Meyer Shank Racing (@MeyerShankRac) 6 décembre 2021

« Ils m’ont réservé un accueil très chaleureux, et ce fut un plaisir absolu de voir le genre de scène et de monde de course différents aux États-Unis, ce qui est très différent de ce que nous avons vécu en Europe mais très encourageant.

« Nous avons passé une très bonne journée et je suis globalement très satisfait de la façon dont elle s’est déroulée. Je me sentais assez à l’aise dans la voiture et j’étais à la hauteur, donc bonne journée. Voyons ce que l’avenir nous réserve.

« Une voiture très cool. Gros, amusants, rapides, bons pneus, mais très lourds, très lourds. Je pense que j’ai besoin de quelques heures de gym supplémentaires pour faire face à ce poids de direction.

L’ancien pilote McLaren Vandoorne serait en lice pour un siège chez Arrow McLaren SP la saison prochaine, la tenue sœur de l’équipe de Formule 1 McLaren.

Il a bouclé 134 tours autour du petit parcours de Sebring, et il a déclaré qu’il gardait ses options ouvertes pour la saison prochaine après avoir conduit une « bête » de voiture lundi.

« C’était une journée positive », a-t-il déclaré. « Nous avons réussi à couvrir beaucoup de tours et à passer un gros programme d’essais. Je suis heureux que nous ayons réussi à tout couvrir sans aucun problème.

« Je veux juste remercier Arrow McLaren SP de m’avoir donné l’opportunité, et ce fut une expérience formidable pour moi d’essayer l’IndyCar. Voyons ce que l’avenir nous réserve.

« C’est une très grosse voiture, puissante et avec un volant lourd. Vous vous battez vraiment beaucoup contre la voiture, donc c’est vraiment une bête de voiture à se bousculer autour d’une piste.