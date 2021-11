Nyck De Vries ne « mentira » pas et dira que la Formule 1 n’est plus son rêve

Le champion de Formule E Nyck de Vries a déclaré que c’était un « honneur » d’être nommé dans le mix pour un siège de course F1 2022, même si cela ne s’est pas produit.

De Vries, après avoir remporté le titre de Formule E 2020-21 avec Mercedes, était en lice pour passer à la Formule 1, liée à l’équipe Williams.

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a poussé fort pour cela, accusé par Christian Horner d’avoir tenté de bloquer le retour d’Alex Albon sur la grille en faveur du Néerlandais.

En fin de compte, Williams est allé avec Albon, signant le pilote de réserve Red Bull comme coéquipier de Nicholas Latifi en 2022.

De Vries dit qu’il continuera à espérer un jour avoir l’opportunité de courir en F1.

« Je me sentais honoré que mon nom circule et que les gens me relient aux équipes de Formule 1 », a-t-il déclaré cette semaine avec Will Buxton sur Motorsport TV.

« En fin de compte, je n’ai pas beaucoup de contrôle sur les rumeurs ou les spéculations, ni même sur les opportunités.

« La seule chose que je peux vraiment contrôler, c’est ma performance sur la piste, et c’est là que je me concentre et ma priorité.

« Je pense que c’est la seule façon de poursuivre ma carrière et de continuer à ouvrir de nouvelles opportunités. Je vais donc continuer à le faire.

« J’admets que chaque jeune pilote partage le même rêve et le même objectif et c’est de devenir pilote de Formule 1.

«Je suis encore jeune, donc je mentirais si je dis que je ne partage plus ce rêve et cet objectif.

« Mais en fin de compte – vous connaissez probablement mieux la Formule 1 que moi – c’est pourquoi je reste concentré sur mon travail et laisse le reste s’occuper tout seul. »

Le joueur de 26 ans n’a pas encore annoncé ses plans pour 2022.

Cette année, le pilote a également participé à l’European Le Mans Series et au Championnat du monde d’endurance, parallèlement à ses engagements en Formule E.

« De toute évidence, la saison de Formule E est assez compressée et se termine en août, puis naturellement, notre attention se porte un peu plus sur la F1 et les tâches d’endurance », a déclaré De Vries.

« Ensuite, pendant l’hiver, nous avons peu de temps pour réinitialiser et revenir en Formule E.

«Mais c’est vraiment génial d’être si occupé et d’être impliqué dans différents championnats et avec de si grandes équipes parce qu’en fin de compte, cela semble cliché, mais il est vraiment vrai que vous apprenez et observez constamment dans tout ce que vous faites.

« Alors je l’apprécie beaucoup. Je suis reconnaissant pour toutes les opportunités que j’ai et oui, j’espère continuer à bien faire.