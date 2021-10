Nyck de Vries ne sait toujours pas où il conduira en 2022

Nyck de Vries a admis qu’il n’avait encore aucune idée de ce que 2022 lui réservait – après avoir semblé prêt pour un siège en Formule 1 à un moment donné.

Le Néerlandais a remporté la Formule 2 en 2019 et peut désormais se considérer comme un champion du monde, après avoir remporté la couronne des pilotes dans la dernière série de Formule E ainsi que le titre des équipes pour Mercedes.

Son affiliation avec Mercedes semblait lui avoir donné une chance de se frayer un chemin sur la grille de F1 pour 2022 chez Williams, l’une des équipes clientes du constructeur allemand, mais cette option a disparu lorsqu’ils ont opté pour Alex Albon à la place.

Alfa Romeo était une autre option potentielle pour laquelle De Vries semblait même favori pour rejoindre Valtteri Bottas à un moment donné. Mais cela semble maintenant beaucoup moins probable car il a été rapporté que Ferrari, qui fournit les moteurs de l’équipe, ne serait pas en faveur en raison de sa connexion avec Mercedes.

Par conséquent, le joueur de 26 ans se demande dans quelle direction il se dirigera, bien que l’expérience victorieuse de De Vries en course d’endurance soit une autre voie potentielle.

“Tout d’abord, je suis très flatté et honoré que mon nom soit lié à quelques équipes de Formule 1 et que mon nom ait été beaucoup dans l’air récemment”, a déclaré De Vries lors de la dernière édition de The Race’s Formula E Podcast.

« Je suis également honoré par les mots en particulier Toto [Wolff] a dit sur moi, mais finalement je suis très bien conscient que dans ce monde les choses changent très vite.

«Je suis une personne très réaliste et je me concentre toujours sur ce qui est le devoir d’aujourd’hui et c’est vraiment là où je me concentre.

« Donc, ce que l’avenir nous réserve, je ne le sais pas. Les choses changent rapidement de toute façon et afin de gagner mes opportunités et d’ouvrir des portes dans ma carrière, je devrai continuer à livrer et à performer dans chaque course et week-end que je fais.

«C’est là que se situent mon objectif et ma passion et toutes les rumeurs, ce sont les médias et je n’ai rien à vous dire. Le temps nous le dira.”

Wolff, le responsable du sport automobile de Mercedes, a déclaré qu’il aimerait garder De Vries pour le dernier tir de son entreprise en Formule E avant de se retirer de cette série.

Le pilote lui-même, quant à lui, a précédemment déclaré que la Formule 1 n’était pas la solution ultime pour lui, déclarant : « Se rendre en Formule 1 seul ne signifierait pas nécessairement une” carrière réussie “pour moi. Il s’agit de courir dans toutes les classes professionnelles et de concourir pour les victoires.