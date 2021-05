NYDIG affirme que des centaines de banques américaines adopteront la crypto cette année

NYDIG, le dépositaire de crypto-monnaie, s’est associé à Fidelity National Information Services (FIS), une start-up FinTech de premier plan pour aider les banques américaines à intégrer la crypto dans leurs opérations. Les deux sociétés cherchent à développer une solution permettant aux banques d’offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de détenir et de vendre du Bitcoin (BTC) via leurs comptes bancaires. Apparemment, des centaines de banques se sont déjà inscrites à ce programme, qui sera lancé dans les mois à venir.

Les entreprises réaliseront cet exploit en tirant parti de la solution FIS Digital One Mobile, qui permettra aux banques de fournir de manière transparente des services BTC via une plate-forme intuitive. En intégrant cette solution, les banques permettront à leurs clients de gérer leurs avoirs BTC aux côtés de leurs avoirs fiduciaires sur une plateforme unique.

Selon Robert Guttmann, co-fondateur et PDG de NYDIG, ce partenariat contribuera à combler le fossé d’accessibilité et de crédibilité entre les secteurs financiers et cryptographiques traditionnels. Il a ajouté que cette collaboration servirait de porte d’entrée vers une nouvelle ère de liberté financière et de confiance pour les consommateurs et leurs partenaires bancaires.

Dans une interview ultérieure, Patrick Sells, directeur des solutions bancaires chez NYDIG, a noté que des centaines de banques aux États-Unis se sont déjà inscrites pour intégrer la solution. Tout en reconnaissant que la plupart de ces institutions financières sont de petite taille, Sells a noté que les deux sociétés étaient en pourparlers avec les grandes banques à ce sujet.

Le président du NYDIG, Yao Zhao, a ajouté que cette solution contribuerait à uniformiser les règles du jeu pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Selon elle, la plupart des gens n’ont pas les moyens d’investir dans les mêmes actifs que les investisseurs institutionnels. Cependant, lorsque les banques intégreront cette solution, les résidents américains auront la possibilité d’acheter du BTC pour aussi peu que 1 $. Il a ajouté que ce serait un pas important vers l’autonomisation économique.

Outre le développement de la solution pour les banques, cet accord a également conduit FIS Venture, la branche d’investissement de FIS, à acheter NYDIG. Cependant, les sociétés n’ont pas divulgué les détails financiers de cet investissement.