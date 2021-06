Paiements et marchands

NYDIG collabore avec Q2 pour permettre à ses 18,3 millions d’utilisateurs enregistrés d’acheter, de vendre et de conserver des bitcoins

Le fournisseur de services Bitcoin NYDIG collabore désormais avec les avoirs du fournisseur bancaire et prêteur Q2. Cette collaboration permettra à Q2 de permettre à ses plus de 18,3 millions d’utilisateurs enregistrés d’acheter, de vendre et de conserver Bitcoin.

La plate-forme bancaire numérique Q2 alimente environ 30 % des 100 plus grandes banques des États-Unis et permet à un client de banque numérique sur dix d’effectuer des transactions.

Avec cette dernière étape, Q2 sera en mesure de fournir à ses clients des services Bitcoin intégrés et de stimuler davantage l’acquisition, la fidélisation et l’engagement des utilisateurs finaux tout en augmentant ses opportunités de revenus.

Dans l’annonce officielle, Jonathan Price, EVP of Emerging Business, Corporate and Business Development, Q2 a noté qu’une étude de décembre 2020 par Cornerstone Advisors a révélé que 15% des consommateurs américains possèdent Bitcoin ou une autre forme de crypto-monnaie et que la majorité de ces propriétaires de crypto utiliseraient leurs banques pour investir dans la cryptographie s’ils avaient le choix de le faire.

À ce titre, ils permettent désormais aux « institutions financières de profiter de cette opportunité de marché et de répondre aux demandes de leurs titulaires de comptes ».

Cette semaine, NYDIG a également collaboré avec Fiserv, un fournisseur de solutions technologiques de paiement et de services financiers avec 74,84 milliards d’actifs au 31 mars 2021. Avec cette intégration, les clients de Fiserv peuvent gérer les transactions bitcoin directement dans leurs comptes bancaires clients. Nic Carter, partenaire fondateur de Castle Island Ventures, a déclaré :

“Silencieusement, l’un des développements les plus importants dans l’intégration continue du bitcoin et des services financiers se produit en ce moment.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.