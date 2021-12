NYDIG, courtier institutionnel en bitcoins évalué à 7 milliards de dollars lors d’un énorme tour de table de 1 milliard de dollars

NYDIG a déclaré mardi avoir levé 1 milliard de dollars lors d’un cycle de financement qui valorisera l’entreprise à plus de 7 milliards de dollars – et étendra potentiellement la portée du bitcoin à « toute industrie », a déclaré le PDG Robert Gutmann dans un communiqué.

Le cycle a été dirigé par WestCap et rejoint par Bessemer Venture Partners, FinTech Collective et les investisseurs existants Affirm, FIS, Fiserv, MassMutual, Morgan Stanley et New York Life, selon un communiqué de presse.

L’ampleur de l’augmentation reflète la décision de NYDIG de devenir une sorte d’hybride en termes d’infrastructure Bitcoin, à cheval sur le domaine commercial institutionnel et également en regardant vers les utilisations des consommateurs, a déclaré à CoinDesk le directeur de l’innovation de NYDIG, Patrick Sells.

Sells a comparé les divers partenariats, intégrations de portefeuille et infrastructure de l’entreprise à quelque chose comme AWS dans l’espace Web traditionnel – d’où le grand intérêt à se joindre au tour de financement.

« Au lieu d’essayer de créer un échange cryptographique de détail qui était en concurrence pour les clients, nous voulions permettre aux opérateurs historiques de pouvoir offrir un accès au bitcoin de diverses manières », a déclaré Sells dans une interview.

Cela implique une mission consistant à intégrer des portefeuilles Bitcoin dans l’application de n’importe qui, qui pourrait être une banque proposant des transactions cryptographiques ou la marque hôtelière Landry’s offrant aux clients des récompenses en bitcoins.

« Le cycle est ce qu’il est parce que cette proposition de valeur a résonné dans tout le pays », a déclaré Sells. «À partir de l’année prochaine, l’Amérique verra le bitcoin apparaître partout dans toutes sortes d’applications. Et c’est le modèle commercial de NYDIG.

En ce qui concerne l’alimentation de la nouvelle approche, le communiqué de presse de mardi vante son intention de « développer davantage la plate-forme Bitcoin de niveau institutionnel de NYDIG en utilisant les récentes mises à niveau du protocole Bitcoin avec des capacités telles que les paiements Bitcoin et Lightning, la tokenisation des actifs et les contrats intelligents ».

NYDIG, qui propose le commerce et la garde de bitcoins, a levé 200 millions de dollars en mars de cette année, dirigé par Morgan Stanley, New York Life et MassMutual. Un mois plus tard, il a levé 100 millions de dollars supplémentaires.

L’augmentation d’un milliard de dollars de mardi dépasse le tour de financement de 900 millions de dollars de FTX annoncé en juillet.

Reflétant l’état actuel du capital-risque cryptographique, FTX lèverait un tour de table de 1,5 milliard de dollars à une valorisation de 32 milliards de dollars.

Bitcoin, la crypto-monnaie phare, se négocie actuellement à 47 211 $, en baisse de près de 30% par rapport au mois dernier.

MISE À JOUR (14 décembre, 16:17 UTC): Ajoute des informations provenant d’une interview avec NYDIG CIO Patrick Sells.