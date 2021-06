in

NYDIG et FS Investments collaborent avec Morgan Stanley pour créer un nouveau fonds d’investissement Bitcoin

La société de services financiers New York Digital Investment Group (NYDIG) et le gestionnaire d’actifs FS Investments établiraient un fonds d’investissement Bitcoin destiné aux clients de la mégabanque américaine Morgan Stanley.

NYDIG, FS Investments dépose des documents auprès de la SEC

NYDIG et FS Investments ont déjà déposé les documents nécessaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un fonds d’investissement pour les clients de gestion de fortune de Morgan Stanley.

Selon le dossier, Morgan Stanley recevrait des frais de placement et de service pour avoir référé des clients aux émetteurs.

Le fonds, baptisé FS NYDIG Institutional Bitcoin Fund LP, offrirait une exposition du portefeuille des clients institutionnels à la crypto-monnaie.

Il s’agit du quatrième fonds lié à Morgan Stanley à être créé et le deuxième de NYDIG et FS Investments.

En mars, Morgan Stanley a lancé trois fonds visant à offrir à ses clients une exposition au Bitcoin. L’un de ces fonds a été créé conjointement par NYDIG et FS Investments, tandis que Galaxy Digital a soutenu les deux autres fonds.

Les fonds Bitcoin ont été identifiés par le FS NYDIG Select Fund, le Galaxy Bitcoin Fund LP et le Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP.

Les fonds avaient des barrières élevées à l’entrée. Alors que l’investissement minimum pour le FS NYDIG Select et le Galaxy Bitcoin Fund LP était fixé à 25 000 $, le Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP a été fixé à 5 millions de dollars d’investissement minimum.

Des documents déposés auprès de la SEC en avril ont révélé que le FS NYDIG Select Bitcoin Fund avait attiré près de 30 millions de dollars d’investisseurs.

NYDIG se concentre sur la fourniture de solutions d’investissement et de technologie Bitcoin aux assureurs, banques, entreprises, institutions et particuliers fortunés (HNW). La société a récemment été très active sur le front de la cryptographie, d’autant plus qu’elle a signé un partenariat avec FS Investments en mars.

En mai, il s’est également associé à Fidelity National Information Services (FIS) pour annoncer un moyen pour les clients bancaires ordinaires d’acheter, de vendre et de détenir des Bitcoins via leurs comptes existants.

Basée à Philadelphie, FS Investments est une société de gestion d’actifs dédiée à permettre aux particuliers, aux professionnels de la finance et aux institutions de concevoir de meilleurs portefeuilles.

La société donne accès à d’autres sources de revenus et de croissance et se concentre sur l’établissement de normes de l’industrie en matière de protection des investisseurs, d’éducation et de transparence.

Morgan Stanley ouvre la voie aux banques américaines pour offrir des services de crypto-monnaie

Longtemps boudé par Wall Street et les régulateurs financiers, Bitcoin et d’autres actifs numériques ont été acceptés à un rythme accéléré cette année.

Morgan Stanley a été l’une des premières grandes banques américaines à offrir à ses clients de gestion de fortune un accès aux fonds Bitcoin. Cependant, ces derniers temps, d’autres banques ont emboîté le pas en déployant des offres liées à la crypto-monnaie.

Ces banques incluent Goldman Sachs avec des bureaux de négociation de crypto-monnaie et JPMorgan, qui devrait introduire un fonds Bitcoin cette année en raison de la forte demande des clients. Wells Fargo aurait également l’intention de déployer des offres d’investissement en cryptographie.

