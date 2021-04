NYDIG lève 100 millions de dollars et lance une initiative d’assurance «  alimentée par Bitcoin  »

Le New York Digital Investment Group a annoncé l’achèvement d’un cycle de financement de capital de croissance ainsi que le lancement d’une initiative commerciale relative au Bitcoin.

Dans une annonce faite aujourd’hui, le New York Digital Investment Group, ou NYDG, a déclaré avoir obtenu un financement de 100 millions de dollars de la part des principaux fournisseurs d’assurance, notamment Starr Insurance, Liberty Mutual Insurance et d’autres, en plus de ses partenaires stratégiques existants, New York Life et MassMutual. .

Un fournisseur de technologie et de services d’investissement liés au Bitcoin, NYDIG a également déclaré qu’il lancerait «des solutions alimentées par Bitcoin pour les fournisseurs d’assurance-vie et de rentes basés aux États-Unis». Cela intervient alors que la société a annoncé l’ajout de Mike Sapnar, PDG de la société de réassurance TransRe, qui rejoindra NYDIG en tant que responsable mondial des solutions d’assurance.

Le co-fondateur et PDG de NYDIG, Robert Gutmann, a déclaré que la croissance du capital introduit par Starr, Liberty Mutual et d’autres sociétés contribuerait à «l’expansion de Bitcoin dans de nouveaux domaines de l’assurance». La société a levé 450 millions de dollars au cours des six derniers mois pour des initiatives commerciales liées au Bitcoin dans les domaines de l’assurance, de la banque et de l’énergie propre.

« La dépréciation des Fiat provoque une inflation des primes fiduciaires, tout en réduisant le pouvoir d’achat des sinistres », a déclaré le président exécutif du NYDIG, Ross Stevens. « Nous voyons un avenir plus brillant alimenté par Bitcoin pour les milliards qui dépendent de l’industrie de l’assurance chaque année. »

En février, NYDIG a déposé une déclaration d’enregistrement auprès de la US Securities and Exchange Commission pour lancer un fonds négocié en bourse Bitcoin. Au moment de la publication, la société a déclaré plus de 3 milliards de dollars d’actifs numériques sous garde.