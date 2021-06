Actualités Bitcoin

NYDIG offrira des services Bitcoin à 70 % des banques américaines ; Partenariat NCR pour permettre une exposition à 24 millions de clients

National Cash Register, fondée en 1884, est également le plus grand fournisseur de logiciels de point de vente pour les magasins de détail dans le monde, avec une part de marché de 45 %. En outre, NCR permettra à 650 banques d’offrir des achats de BTC en raison des institutions préoccupées par l’épargne sortant vers les échanges cryptographiques.

Le géant des paiements d’entreprise NCR s’est associé à NYDIG pour permettre à 650 banques d’offrir des achats de Bitcoin à un total d’environ 24 millions de clients.

Avec ce partenariat, ces institutions financières n’auront pas à faire face à des exigences réglementaires lourdes en s’appuyant sur les services de garde de NYDIG, qui détient 4 milliards de dollars d’actifs cryptographiques, dont au moins 30 000 bitcoins BTC appartenant à sa société mère, Stone Ridge. Le président de NCR des services bancaires numériques, Douglas Brown, a déclaré :

“Nous croyons fermement aux avantages de la cryptographie et de l’application stratégique, et cela est vrai pour nos relations bancaires.”

Fondée en 1884, la National Cash Register (NCR) basée à Atlanta a généré l’année dernière 6,2 milliards de dollars de revenus provenant de transactions non cryptographiques. NCR est également le plus grand fournisseur de logiciels de point de vente (POS) pour les épiceries et autres magasins de détail dans le monde, avec une part de marché de 45 %.

NCR vise à capitaliser sur la demande de « dizaines » de banques et de coopératives de crédit se plaignant que leurs clients transféraient de l’argent (épargne) à l’extérieur pour acheter des cryptos, et maintenant ils veulent permettre à leurs clients d’acheter, de vendre et de conserver leur BTC dans leur comptes. Yan Zhao, co-fondateur de Stone Ridge a déclaré :

“Beaucoup de ces banques ont constaté que l’une des plus grosses sorties de leurs déposants est le transfert d’argent de la banque vers des bourses comme Coinbase.” “Et c’est donc en partie pourquoi les banques sont si enthousiastes à l’idée d’avoir cette capacité pour elles-mêmes et pour leurs consommateurs.”

60% des propriétaires de crypto utiliseraient leur banque pour investir dans la crypto, selon un sondage de décembre 2020. Cependant, seulement 2% environ des banques étaient intéressées à offrir de tels services, ce qui a depuis changé après que des géants comme JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley et BNY Mellon ont commencé à adopter activement Bitcoin et crypto.

Alors que cela commence par permettre aux clients d’acheter, de vendre et d’échanger des bitcoins et d’autres crypto-monnaies à partir de leur application mobile, Brown s’attend à ce que les banques suivent PayPal, qui a vu une augmentation de 100% du taux de visite de l’application par ses clients crypto, ce qui a augmenté la capacité du géant des paiements à leur vendre d’autres produits. Brown a dit,

« La banque est aujourd’hui une activité quotidienne ou plusieurs fois par jour pour les gens, ce que nous voyons généralement. » « Crypto atteint un niveau d’engagement d’approfondissement horaire ou infra-horaire. »

NYDIG lui-même a une “ambition plus large” et veut faire une multitude de choses avec la crypto qui s’étend aux marchés multi-verticaux, aux détaillants et aux restaurants, et autour de la banque numérique, a déclaré Brown.

Pendant ce temps, les partenariats d’infrastructure bancaire de l’entreprise devraient leur permettre d’offrir des services bitcoin à environ 70% des banques américaines.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.