NYDIG rachète la startup britannique de paiements Bottlepay pour 300 millions de dollars en stock

NYDIG achète la start-up britannique de paiement Bottlepay pour entre 280 et 300 millions de dollars en actions.

La société d’investissement bitcoin a conclu l’accord plus tôt cette semaine. Le Block a d’abord rapporté la nouvelle. Basée au Royaume-Uni, Bottlepay est une société de paiement mondiale alimentée par le Lightning Network. Les utilisateurs peuvent effectuer des micropaiements d’« aussi peu qu’un centime » et envoyer des fonds via des messages sur Twitter, Reddit Discord. La société a conclu un tour de financement de 11 millions d’euros (15,4 millions de dollars) en février auprès d’investisseurs, dont Alan Howard, un fonds spéculatif milliardaire britannique. gestionnaire, qui est également le plus grand actionnaire de la société. Le tour comprenait également des partenaires « actuels et anciens » de Goldman Sachs et la société d’actifs numériques NYDIG.