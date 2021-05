Actualités Bitcoin

NYDIG s’associe à FinTech Giant pour permettre aux clients des banques américaines d’acheter, de conserver et de vendre des BTC via leurs comptes existants

Grâce à la solution de conservation de NYDIG et au lien de FIS avec les prêteurs, près de 300 millions de comptes chèques, l’idée est de combler le fossé en matière d’accessibilité à Bitcoin, car les banques voient que leurs clients veulent des actifs cryptographiques et envoient des fonds à des échanges cryptographiques.

NYDIG, une filiale de 10 milliards de dollars de gestion d’actifs basée à New York, Stone Ridge, s’est associée au géant de la fintech Fidelity National Information Services (FIS Global) pour aider à combler le fossé en matière d’accessibilité à Bitcoin, alors que l’actif crypto «s’intègre davantage aux services bancaires. “

Dans le cadre de cette annonce qui a eu lieu mercredi, le FIS a déclaré que cela permettrait aux banques d’offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des BTC via leurs comptes bancaires sans avoir à créer de nouveaux comptes et avec des entités réglementées.

NYDIG sera un fournisseur de trading et de garde pour les transactions Bitcoin tandis que Fidelity National Information, qui est un fournisseur de banques avec près de 300 millions de comptes chèques, gérera le lien avec les prêteurs.

À la fin de l’année dernière, FIS et NYDIG s’étaient associés à Quontic Bank pour permettre à la banque numérique d’être la première institution financière américaine assurée par la FDIC à être mise en service avec une carte de débit Bitcoin Rewards.

En outre, la branche de capital-risque de FIS, FIS Ventures, a réalisé un montant d’investissement non divulgué dans NYDIG.

«Le déblocage de ces capacités pour les institutions financières de toutes tailles nivelle les règles du jeu pour les opérations bancaires avec Bitcoin et peut stimuler davantage l’innovation», a déclaré Rob Lee, responsable des principales banques et canaux mondiaux, FIS.

Selon Patrick Sells, responsable des solutions bancaires chez NYDIG, des centaines de banques sont déjà inscrites au programme et sont également en discussion avec certaines des plus grandes banques américaines. Pour l’instant, cependant, des institutions plus petites comme Suncrest y participent.

«Ce que nous faisons, c’est simplifier pour les Américains ordinaires et les entreprises la possibilité d’acheter des bitcoins grâce à leurs relations bancaires existantes», a déclaré Sells. La même application mobile utilisée pour toutes les opérations bancaires permettra aux clients d’acheter, de vendre et de détenir également des bitcoins.

Les banques avaient évité Bitcoin pour les clients de détail jusqu’à récemment, lorsque BNY Mellon, JPMorgan et Goldman Sachs ont annoncé leurs plans de cryptographie. Maintenant, d’autres banques demandent également des bitcoins parce qu’elles voient leurs clients envoyer des fonds à des échanges cryptographiques, a déclaré Yan Zhao, président de NYDIG, à CNBC.

«Ce ne sont pas seulement les banques qui pensent que leurs clients veulent du bitcoin, elles disent:« Nous devons le faire parce que nous voyons les données »»

Selon Zhao, la plupart des gens ne peuvent pas investir dans ce dans quoi les investisseurs institutionnels peuvent investir, mais en leur permettant d’acheter des bitcoins via leurs banques avec aussi peu que 1 dollar, ce sera «énorme pour l’autonomisation économique».

