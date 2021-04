Nyhrox, vainqueur de la Fortnite World Cup, rejoint Red Bull Gaming

L’équipe Red Bull Gaming se développe encore avec un champion de la Coupe du monde de Fortnite.

Le joueur professionnel de Fortnite Emil “Nyhrox” Bergquist Pedersen rejoint Red Bull Gaming en tant qu’athlète d’esport, a confirmé le Norweigan aujourd’hui sur Twitter. Il s’ajoute à une longue liste de joueurs compétitifs influents à travers l’histoire qui ont l’honneur de se faire appeler un athlète Red Bull. Nyhrox est l’un des trois seuls joueurs à avoir réalisé la réalisation la plus importante de Fortnite en quatre ans d’histoire.

Lui et l’ancien partenaire du duo David “aqua” Wang ont traversé l’étang en juillet 2019 pour remporter leur premier championnat de la Coupe du monde de Fortnite. La paire européenne a surclassé 49 des meilleurs tandems du monde pour gagner cette distinction et un joli 3 M $ US à diviser. Nyhrox a canalisé sa vaste réalisation dans un accord avec une présence de premier plan dans les sports électroniques.

Nyhrox annonce le parrainage de Red Bull Gaming

Officiellement un athlète Red Bull 🦅 📷: @ emilsollie # giveyouwings #girdegvinger pic.twitter.com/Wv2MsSfrug – nyhrox (@nyhrox) 14 avril 2021

Le Norweigan rejoint l’icône polyvalente et ancienne superstar de Fortnite Tyler “Ninja” Blevins en tant que quelques athlètes de jeu sponsorisés par Red Bull. “Officiellement un athlète Red Bull”, a écrit Nyhrox dans un tweet plus tôt dans la journée. Une photo incluse dans le tweet montre Nyhrox dans un chapeau Red Bull et plusieurs logos dans tout son espace.

La société de boissons énergisantes n’a pas reconnu la signature sur Twitter ou sur son site officiel. Cette signature est une réalisation importante pour Nyhrox, membre actuel de l’organisation d’esports Nordavind DNB basée à Noway.

Red Bull Gaming dans l’histoire

L’équipe derrière Red Bull s’est impliquée dans l’esport très tôt. L’ancien joueur professionnel de Halo David “Walsh” Walshy est devenu le premier ambassadeur de la marque et un athlète de jeu sponsorisé en 2006 alors que lui et son équipe Final Boss dominaient le circuit de la Major League Gaming. Walshy a continué avec la marque pendant une période prolongée tout au long de sa carrière de joueur compétitif.

Le propriétaire et PDG actuel de 100 Thieves – Matthew “Nadeshot” Haag – a signé un accord avec Red Bull Gaming au plus fort de sa carrière professionnelle dans Call of Duty en 2013 et s’est reconnecté en 2019 après la création de 100 Thieves. De nombreux autres athlètes esports ont filtré dans et hors de Red Bull Gaming depuis 2006.

L’ajout de Nyhrox fait de lui le premier professionnel Fortnite à part entière à posséder un parrainage solo avec la marque de boissons énergisantes. Bien que les ramifications exactes de l’accord ne soient pas claires à ce stade, nous pouvons nous attendre à beaucoup de contenu et peut-être à une déclaration officielle concernant Nyhrox et Red Bull.

