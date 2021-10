Nykaa acquiert la marque de soins de la peau locale Dot & Key

L’acquisition est conforme à la stratégie de l’entreprise de développer la catégorie des soins de la peau

La plate-forme de commerce électronique de beauté et de mode Nykaa a acquis la marque indienne de soins de la peau Dot & Key. Il s’agit de la première marque de beauté D2C (direct to consumer) acquise par Nykaa et suite à cet investissement par Nykaa, Dot & Key rejoindra l’écurie de marques propres de Nykaa. Nykaa a introduit Dot & Key dans la famille à temps pour répondre à la demande de soins de la peau de haute qualité des consommateurs indiens, a déclaré Falguni Nayar, fondateur et PDG de Nykaa. « La gamme de produits de Dot & Key présente une opportunité passionnante pour Nykaa car elle nous permet d’étendre la portée de la marque à un plus large éventail de consommateurs et d’entrer également dans l’espace nutraceutique. Dot & Key est une marque centrée sur le consommateur avec une base croissante de consommateurs et une gamme de solutions de soins de la peau », a-t-elle ajouté.

Fondée par Suyash Saraf et Anisha Saraf, basées à Calcutta, Dot & Key est une marque new age axée sur la fourniture de solutions aux problèmes de soins de la peau. Il propose des produits de soin de la peau de qualité supérieure tels que des sérums, des masques faciaux, des toners et des nettoyants. La marque s’est récemment étendue aux nutraceutiques sous la marque « IKWI », dont les produits sont testés dermatologiquement et sans cruauté. Ernst & Young LLP était le conseiller exclusif de Dot & Key sur la transaction. « Nous avons créé une marque de niche avec Dot & Key, axée sur la fabrication de produits en fonction des besoins des consommateurs. Notre passion pour nous différencier nous a incités à adopter un angle non conventionnel en matière de soins de la peau. La position de Nykaa dans le paysage de la beauté en Inde et ses ressources permettront à Dot & Key de se développer davantage en tant que marque et de passer au niveau supérieur », a déclaré Suyash Saraf, co-fondateur de Dot & Key.

Nykaa a été fondée en 2012 par l’entrepreneur indien Falguni Nayar et est devenue l’une des principales plateformes indiennes de technologies grand public axées sur le style de vie. Depuis son lancement, Nykaa a élargi ses catégories de produits en introduisant les plateformes en ligne Nykaa Fashion et Nykaa Man. Offrant une expérience de commerce électronique omnicanal complète, Nykaa propose 4 078 marques et plus de 3,1 millions de références de produits via son site Web et ses applications mobiles au 31 août 2021. La garantie Nykaa garantit que les produits disponibles chez Nykaa sont 100 % authentiques et proviennent directement de la marque ou revendeurs agréés. Grâce à un contenu engageant et éducatif, au marketing numérique, à l’influence des médias sociaux, aux stratégies CRM et à la plate-forme communautaire Nykaa Network, Nykaa a construit une communauté fidèle de millions de passionnés de beauté et de mode.

Lire aussi : Game of Rewards : comment les plateformes de jeux misent gros sur les récompenses pour stimuler l’engagement

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.