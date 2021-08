Nykaa dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI ; cette société Internet new-age va lever 525 cr Rs via de nouvelles actions

Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Nykaa. Image : Twitter de Nykaa

Le détaillant de cosmétiques Nykaa a déposé son projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur du marché des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 525 crore, tandis que les promoteurs et les investisseurs vendront jusqu’à 4,31 crore d’actions via une offre de vente (OFS). Les actionnaires vendeurs comprennent les promoteurs Sanjay Nayar Family Trust et des investisseurs tels que TPG Growth IV, Lighthouse India Fund III, Lighthouse India III Employee Trust, Yogesh Agencies & Investments Private Limited, JM Financial and Investment Consultancy Services, Sunil Kant Munjal, Harindarpal Singh Banga conjointement avec Indra Banga et d’autres.

Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Nykaa. Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company Private Ltd, BofA Securities India, Citigroup Global Markets India Private Ltd, ICICI Securities et JM Financial. Link Intime India Private Ltd sera le registraire du problème. La société a prévu d’utiliser le produit net pour financer l’investissement dans certaines de ses filiales, à savoir, FSN Brands et/ou Nykaa Fashion pour financer la création de nouveaux magasins de détail d’une valeur de Rs 35 crore ; les dépenses en capital à engager par la société et les investissements dans certaines de ses filiales, à savoir Nykaa E-Retail, FSN Brands et Nykaa Fashion pour financer la mise en place de nouveaux entrepôts d’une valeur de Rs 35 crore ; le remboursement ou le remboursement anticipé des emprunts en cours utilisés par la société et l’une de ses filiales, à savoir Nykaa E-Retail d’une valeur de Rs 130 crore ; Rs 200 crore de dépenses pour améliorer la visibilité et la notoriété de ses marques ; et à des fins générales de l’entreprise.

Les promoteurs de la société sont Falguni Nayar, Sanjay Nayar, Falguni Nayar Family Trust et Sanjay Nayar Family Trust. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices s’est établi à 0,68 pour cent. L’Inde a la deuxième plus grande population urbaine au monde. L’Inde continuera de croître dans l’entonnoir des cas d’utilisation numériques, car il existe une marge de croissance importante à chaque niveau. Cette croissance devrait être tirée par l’accessibilité d’Internet, l’amélioration continue des infrastructures de télécommunications, l’adoption accrue des villes de niveau 2+, la popularité croissante des médias sociaux, les offres en ligne à des prix compétitifs et la confiance et l’adoption croissantes des plateformes de paiement en ligne.

Le nombre d’acheteurs en ligne en Inde a atteint 150-180 millions en 2020 (contre 120-150 millions en 2019) avec environ 70 % de ces acheteurs appartenant aux villes non métropolitaines. Ces acheteurs achètent une variété de produits en ligne, allant des téléphones portables à l’électronique, à la mode, à la beauté, aux soins personnels et à l’épicerie. Le marché de la beauté et des soins personnels en Inde s’élevait à 1 267 milliards de roupies en 2019, avec un TCAC de 13 pour cent au cours des 3 dernières années. Bien que le marché soit tombé à 1 120 milliards de roupies en 2020 en raison de la réduction des dépenses au cours de la première vague de COVID-19, il devrait croître à un TCAC de 12% pour atteindre 1 981 milliards de roupies en 2025, ce qui implique un TCAC de 7,7 pour cent. cent du marché pré-COVID-19 en 2019.

