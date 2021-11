Nykaa fait des débuts exceptionnels sur le marché boursier ; les actions dépassent les 2 000 roupies, se rallient à 78% au prix de l’introduction en bourse

L’introduction en bourse de Nykaa a reçu une réponse écrasante de la part des investisseurs de toutes les catégories.

L’action Nykaa a fait une excellente cotation en bourse aujourd’hui, malgré la faiblesse générale de la dynamique du marché. Les actions de Nykaa ont été ouvertes à la négociation à 2 001 Rs pièce, en hausse de 78% ou 876 Rs par action par rapport au prix d’émission de 1 125 Rs par action. Lors de la cotation, la société avait une capitalisation boursière de Rs 94 632,74 crore. L’introduction en bourse (offre publique initiale) de Nykaa, conclue plus tôt ce mois-ci, a suscité un écho massif de la part des investisseurs. Au cours du processus d’appel d’offres de trois jours, Nykaa IPO a été souscrite 81,78 fois.

FSN E-Commerce Ventures, qui gère Nykaa et Nykaa Fashion, est promu par Falguni Nayar et soutenu par la société de capital-investissement TPG. Les analystes disent qu’avec un assortiment diversifié de produits de beauté, de soins personnels et de mode, la suprématie de Nykaa réside dans sa capacité à fidéliser et à attirer les clients. Nykaa a connu une croissance soutenue du GMV au fil des ans et a l’AOV le plus élevé. La pénurie d’entreprises new age positives PAT en Inde et son avantage de premier arrivé augurent bien de permettre à Nykaa de commander une prime plus élevée. « Nous pensons que la société est capable d’améliorer ses indicateurs financiers et de consolider sa position à l’avenir », a déclaré Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities.

Le 28 septembre 2021, Nykaa a acquis 51 % des actions en circulation de Dot & Key Wellness Private Limited par le biais de la souscription et de l’achat d’actions. La société exerce ses activités principalement par le biais d’accords avec des marques de beauté, de soins personnels et de mode, des sociétés de livraison, des fabricants, des distributeurs et d’autres fournisseurs, y compris des fournisseurs de matériaux d’emballage. Au 31 août 2021, Nykaa exploitait 80 magasins physiques (dont 79 magasins de produits de beauté et de soins personnels et un magasin de produits de mode) dans 40 villes d’Inde à travers trois formats (Nykaa Luxe, Nykaa On-Trend et Nykaa Kiosks).

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

