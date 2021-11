Nykaa, Future Retail, ONGC, Zomato, Vodafone Idea, Policybazaar, Sigachi, SJS Ent actions en bref

Les acteurs du marché réagiront aux données macroéconomiques, c’est-à-dire les données IIP et CPI publiées la semaine dernière vendredi après les heures de marché. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 85,50 points ou 0,5% de plus à 18 219 sur la bourse de Singapour lundi, indiquant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Les acteurs du marché réagiront aux données macroéconomiques, à savoir les données IIP et CPI publiées la semaine dernière. le vendredi après-vente. De plus, les participants au marché verront une nouvelle introduction en bourse – Tarson Products – lundi. Alors que l’introduction en bourse de Go Fashions sera ouverte aux souscriptions mercredi. Lors de la session précédente, BSE Sensex a progressé de 767 points ou 1,3 pour cent pour terminer à 60 686, tandis que l’indice Nifty 50 a grimpé de 230 points ou 1,3 pour cent pour s’établir à 18 102.

Des actions à surveiller

Cotation des actions de Policybazaar, Sigachi, SJS Enterprises : Les actions de trois sociétés – l’opérateur Policybazaar & Paisabazaar PB Fintech, Sigachi Industries et SJS Enterprises feront leurs débuts en bourse sur les bourses le lundi 15 novembre 2021.

Zomato : Le géant de la technologie alimentaire Zomato a dévoilé un plan ambitieux d’investissement d’un milliard de dollars en capitaux frais dans des start-ups qui l’aideront à créer des entreprises adjacentes dans des secteurs tels que le commerce hyperlocal, la logistique, les services de point de vente et les flottes de véhicules électriques.

Nykaa : FSN E-Commerce Ventures Ltd, qui exploite la société de beauté de commerce électronique Nykaa, a déclaré dimanche que son bénéfice net s’élevait à Rs 1,2 crore pour le trimestre clos en septembre 2021. La société, qui a été cotée à l’ESB le 10 novembre, avait enregistré un bénéfice net de Rs 27 crore au cours du trimestre juillet-septembre 2020, a déclaré FSN dans un dossier réglementaire

Manappuram Finance : NBFC Manappuram Finance a annoncé samedi une baisse de 8,8% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net consolidé pour le deuxième trimestre à Rs 369,88 crore. La société financière non bancaire (NBFC) avait affiché un bénéfice net consolidé de Rs 405,44 crore au deuxième trimestre de l’exercice 21.

Commerce de détail futur : Les administrateurs indépendants de Future Retail (FRL) ont envoyé une autre lettre à la Commission indienne de la concurrence (CCI), alléguant que les soumissions d’Amazon au chien de garde étaient complètement « contradictoires » avec sa correspondance interne antérieure et ses déclarations faites aux tribunaux. Les administrateurs ont réitéré leur demande de révocation de l’approbation donnée par CCI pour l’investissement d’Amazon dans Future Coupons Private Ltd (FCPL) il y a deux ans.

Résultats du 2e trimestre aujourd’hui : Advance Syntex, Binani Industries, Containerway International, East India Securities, Esaar (Inde), GCCL Construction, Gold Line International, GV Films, Hemadri Cements, Integra Capital Management, Jai Balaji Industries, Kotia Enterprises, KSS, MSP Steel & Power, Newtime Infrastructure, Parle Industries, PB Films, PG Foils, Rajesh Exports, Ravi Kumar Distilleries, Rollatainers, Samtel India, Silver Oak (Inde), Tinplate Company of India et Simmonds Marshall parmi 83 sociétés qui publieront leurs résultats du trimestre de septembre le 15 novembre.

ONGC : Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a déclaré un bénéfice de Rs 18 749,2 crore sur une base consolidée pour le trimestre terminé en septembre, 230,4% de plus que le bénéfice réalisé au cours de la même période il y a un an, principalement sur la production de pétrole et de gaz gérée par l’État. société optant pour un régime fiscal inférieur qui a entraîné une réduction de l’incidence fiscale de 8 715,7 crores de roupies.

Idée Vodafone : Vodafone Idea (VIL) a annoncé vendredi une réduction de sa perte nette à Rs 7 132 crore au cours du trimestre juillet-septembre, presque conforme à l’estimation consensuelle de Bloomberg de Rs 7 100 crore, aidé par une baisse des intérêts et de la dépréciation. La société avait signalé une perte nette de Rs 7 319 crore au cours du trimestre précédent.

