Nykaa, HDFC, Zee Media, Jet Airways, Power Grid, Berger Paints, Petronet LNG stocks en bref

Les contrats à terme Nifty ont chuté de plus d’un demi pour cent ou 108,50 points à 17 971,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une vente massive de BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Les investisseurs surveilleront de près l’introduction en bourse de Paytm, dont la souscription se clôture aujourd’hui, et la cotation des actions Nykaa IPO. De plus, Latent View Analytics, une société d’analyse de données, sera ouverte à la souscription publique aujourd’hui. Les analystes techniques disent que le Nifty est maintenant placé au-dessus de l’important support de moyenne mobile des EMA à 10 et 20 jours autour de 17970 niveaux. À moins que ce support de moyenne mobile ne soit violé de manière décisive à la baisse, il existe une possibilité de hausse sur le marché. « Le marché semble hésiter à reprendre sa dynamique haussière et s’est bloqué à environ 18 100 niveaux. À terme, le marché pourrait franchir cet obstacle à court terme et se diriger vers la prochaine résistance de 18350 niveaux à court terme », a déclaré Subash Gangadharan, analyste technique et dérivé principal, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Peintures Berger, Huile Inde: Un total de 286 sociétés cotées BSE telles que Bank of Baroda, Zomato, Affle India, Berger Paints, Glenmark Life Sciences, India Cements, Krishna Institute of Medical Sciences, Mazagon Dock Shipbuilders, Metropolis Healthcare, Nuvoco Vistas Corporation, Oil India, Pidilite Industries et Tata Teleservices, entre autres, publieront leurs résultats du trimestre de septembre le 10 novembre.

Nouvelles connexes

Actions de Nykaa IPO : Nykaa, propriété de FSN E-Commerce Ventures Ltd, dont l’introduction en bourse a obtenu 81,78 souscriptions, devrait faire ses débuts en bourse le mercredi 10 novembre 2021.

Hôtels indiens : La société hôtelière du groupe Tata, Indian Hotels Co Ltd (IHCL), a annoncé mardi avoir fixé le prix d’émission des droits à 150 Rs par action pour lever un total de 1 982,10 crores de Rs auprès des actionnaires éligibles.

HDFC : La Housing Development Finance Corporation (HDFC) a annoncé mardi qu’elle augmenterait Rs 3 000 crore en émettant des obligations sur la base d’un placement privé. L’émission des débentures non convertibles et remboursables garanties (NCD), portant un taux de coupon de 7,10 % par an, sera ouverte à la souscription le 11 novembre 2021 et se clôturera le même jour.

Zee Media Corporation : Zee Media Corporation Ltd a déclaré mardi que son conseil d’administration envisagerait d’émettre des titres liés à des actions à ses promoteurs à la suite d’une proposition d’une entité du groupe de promoteurs d’investir davantage dans la société.

Jet Airways : Jet Airways, qui reste au sol depuis plus de deux ans maintenant, a enregistré une perte nette autonome de Rs 305,76 crore au cours des trois mois terminés en septembre.

Power Grid Corporation : Le bénéfice net consolidé de Power Grid Corporation of India, géré par l’État, a augmenté de 9% pour atteindre 3 376,38 crores de roupies au cours du trimestre juillet-septembre par rapport à la période de l’année dernière, principalement grâce à des revenus plus élevés.

Petronet GNL : Petronet LNG Ltd, le plus grand importateur indien de gaz naturel liquéfié, a annoncé mardi une baisse de 11% de son bénéfice net du trimestre de septembre sur des volumes réduits.

