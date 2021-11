Nykaa IPO crorepatis : les actions de Nykaa enrichissent les investisseurs et les promoteurs ; rencontrer les principaux actionnaires

Au prix actuel, la participation de 6,44% de l’homme d’affaires Harindarpal Singh Banga (3,04 crore d’actions) dans Nykaa vaut Rs 6 634 crore. Image : PTI

La cotation des actions de Nykaa la semaine dernière a rendu les investisseurs riches et les promoteurs plus riches, l’action ayant presque doublé par rapport au prix de l’introduction en bourse. Le premier jour, les actions Nykaa ont augmenté de 96,15% pour clôturer à 2 206,70 Rs contre un prix d’émission de 1 125 Rs sur l’ESB. Le rallye du cours de l’action Nykaa a poussé la richesse des principaux promoteurs de l’entreprise à des milliers de crores de roupies. De plus, la fondatrice et PDG de Nykaa, Falguni Nayar, est devenue la femme milliardaire autodidacte la plus riche d’Inde, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Au prix actuel, la participation de 6,44% de l’homme d’affaires Harindarpal Singh Banga (3,04 crore d’actions) dans Nykaa vaut Rs 6 634 crore. De même, la participation de 2,99 % de l’industriel Sunil Kant Munjal (1,41 crore d’actions) vaut désormais Rs 3 076 crore. La participation de 2,41 pour cent de Mala Gaonkar (1,13 crore d’actions) vaut désormais Rs 2 465 crore. Le fils de Falguni Nayar, Anchit Nayar, détenait 1,60 actions lakh d’une valeur de Rs 34 crore, tandis que la participation de sa fille Adwaita Nayar vaut maintenant Rs 6,54 crore.

Actionnariat majeur de Nykaa à la cotation

– Harindarpal Singh Banga détenait une participation de 6,44% ou 3,04 crores d’actions d’une valeur de Rs 6 634 crore

– Sunil Kant Munjal détenait 2,99 pour cent ou 1,41 crore d’actions d’une valeur de Rs 3 076 crore

– Mala Gaonkar détenait une participation de 2,41 pour cent ou 1,13 crore d’actions d’une valeur de Rs 2 465 crore

– Anchit Nayar détenait 1,6 lakh d’actions d’une valeur de Rs 34 crore

– Adwaita Nayar détenait 30 000 actions d’une valeur de Rs 6,5 crore

– Narota. Sekhsaria détenait une participation de 3,12 % ou 1,47 crore d’actions d’une valeur de Rs 3 207 crore

– Fiducie familiale Sanjay Nayar détenait 22,38 pour cent ou 10,58 actions crore d’une valeur de Rs 23000 crore

– Fiducie familiale Falguni Nayar détenait 22,06 pour cent ou 10,43 crore d’actions d’une valeur de Rs 22 760 crore

Il peut être noté que le promoteur Sanjay Nayar Family Trust a vendu 48 actions lakh via la voie OFS dans cette introduction en bourse. Après l’introduction en bourse, la participation de la fiducie est tombée à 10,58 crore d’actions contre 11,06 crore ; il détient toujours 22,4 pour cent de Nykaa. Harinder Singh Banga et Indra Banga ont vendu 1,02 crore d’actions ; et Sunil Kant Munjal a vendu 70,5 actions lakh sous la route OFS.

À la clôture de mardi, Nykaa occupait la 50e position dans le classement global de la capitalisation boursière avec une capitalisation boursière de Rs 1,05 lakh crore. Nykaa fait partie des sociétés Internet indiennes qui se sont inscrites ou prévoient de s’inscrire dans un proche avenir après avoir été témoin d’une augmentation de la demande de services en ligne induite par une pandémie. Après la cotation en bourse, le promoteur et le groupe de promoteurs ont réduit leur participation de 1,66 point de base à 52,56 % contre 54,22 % en pré-offre. Alors que les actionnaires publics détenaient 47,44 pour cent des parts, les données sur la structure de l’actionnariat sur l’ESB le montrent. Parmi les actionnaires publics, les actionnaires individuels détenaient une participation de 13,08 pour cent, tandis que les investisseurs de portefeuille étrangers détenaient une participation de 4,54 pour cent, selon les données.

