Nykaa lance un nouveau film publicitaire avant The Pink Friday Sale 2021

Nykaa a lancé un nouveau film publicitaire mettant en vedette l’ambassadeur de la marque Janhvi Kapoor avant sa vente The Pink Friday 2021, prévue du 24 au 28 novembre. Avec cette campagne, Nykaa invite les consommateurs à « Pink it up » lors de l’événement de vente annuel. Le film de la campagne présente la gamme d’options de beauté et de mode qui seront proposées par la plateforme lors de la vente. « Rien ne dit vraiment que c’est la saison des fêtes comme un événement de vente épique qui vous permet de vous faire plaisir avec des marques cool et convoitées qui vous permettent de vous exprimer avec style. » Shalini Raghavan, directeur marketing du groupe, Shalini Raghavan, a déclaré.

« Notre vente Pink Friday est de loin l’une des célébrations de magasinage annuelles les plus attendues pour nos consommateurs et chaque année, nous sommes impatients de leur proposer des offres, des sélections et des expériences de magasinage irrésistibles. La vente de cette année sera notre plus grande à ce jour avec la beauté et la mode à la fois proposées et nous invitons tout le monde à « Pink it up » avec style avec Nykaa », a ajouté Raghavan.

Nykaa a été fondée en 2012 par l’entrepreneur indien Falguni Nayar pour fournir une gamme de produits soigneusement sélectionnés pour chaque solution de beauté. Nykaa a un modèle omnicanal avec plusieurs magasins de détail à travers l’Inde. Depuis son lancement, Nykaa a élargi son offre pour inclure la mode avec la plateforme de commerce électronique multimarques Nykaa Fashion et les produits de toilettage et de style de vie pour hommes avec Nykaa Man. Avec la collection polyvalente de marques de Nykaa Fashion, destinée aux amateurs de mode de choix, la vente devrait s’accroître cette année, a déclaré la société dans un communiqué.

La société a signalé une augmentation de 47% d’une année sur l’autre de ses revenus d’exploitation à Rs 885,26 crore au deuxième trimestre de l’exercice 2021-2022. Cependant, son bénéfice net a chuté de 96% à Rs 1,1 crore au cours du trimestre en glissement annuel.

