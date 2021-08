Nykaa, plate-forme de commerce électronique de beauté indienne, vise une introduction en bourse – WWD

NEW DELHI – Cherchant une valorisation d’environ 4 milliards de dollars, l’acteur de la beauté en ligne Nykaa, le plus grand de son secteur en Inde, a déposé auprès du SEBI réglementaire une offre publique initiale auprès du Securities and Exchange Board of India.

Dans un secteur dominé par des acteurs mondiaux – les géants américains du commerce électronique Amazon et Flipkart, propriété de Walmart, et par Sephora en brique et mortier – le projet de Nykaa d’offrir jusqu’à 43 millions d’actions d’une valeur de 5,25 milliards de roupies, soit 70,8 millions de dollars. , est considérée par les analystes de l’industrie comme opportune malgré la pandémie.

« Nykaa est clairement le premier acteur de niche du commerce électronique pur et simple en Inde – c’est une excellente marque à la fois pour les consommateurs et les entreprises de biens de consommation », a déclaré Abneesh Roy, directeur exécutif d’Edelweiss Financial Services. « Quand vous parlez d’Hindustan Unilever, Dabur, Marico, Emami, L’Oréal, ils sont tous présents sur Nykaa en tant que plate-forme et sont satisfaits du profil des clients et du type de ventes qu’ils y réalisent. Il en va de même pour les marques premium et mondiales. Leur forte présence omni est bonne, avec 73 [brick-and-mortar] magasins. Dans le domaine de la beauté et des soins personnels, c’est important parce que les consommateurs aiment vraiment voir comment les produits leur conviennent, cela donne au client à la fois confort et authenticité.

La place de marché mondiale Nykaa permet aux consommateurs indiens d’accéder à des marques qui ne sont pas disponibles ailleurs en Inde, tandis que la plateforme propose également des marques telles que Estée Lauder, Christian Dior, Guerlain, Bulgari et Huda Beauty. Les analystes ont réitéré l’attrait d’un acteur de niche qui a vu le jour pour fournir une forte présence au détail sur le marché indien de la beauté de 16 milliards de dollars, qui a augmenté de 12% par an même l’année dernière, et qui devrait atteindre 28 milliards de dollars d’ici 2025. .

Nykaa, qui a été lancée en 2012, s’est diversifiée au cours des dernières années et propose désormais des marchés verticaux pour la beauté pour hommes, le luxe et les marques de distributeur, tout en ajoutant des catégories telles que la mode, les bijoux et la décoration intérieure. Elle a réalisé deux acquisitions majeures dans le domaine de la mode et de la joaillerie au cours des deux dernières années.

La beauté reste la plus grande partie de son activité : sur sa valeur brute totale de 40,45 milliards de roupies, soit 545 millions de dollars, au cours de l’exercice clos le 31 mars, la beauté représentait 33,80 milliards de roupies, soit 455,4 millions de dollars. L’entreprise a vu son GMV augmenter de 50,7 % par rapport à l’année précédente et est devenue rentable pour la première fois avec un bénéfice retraité de 619,45 millions de roupies, soit 8,35 millions de dollars, contre une perte de 163,40 millions de roupies, ou 2,2 millions de dollars, au cours de l’exercice précédent. année précédente.

Les revenus d’exploitation au cours de l’exercice clos le 31 mars se sont élevés à 24,40 milliards de roupies, soit 275 millions de dollars, soit une augmentation de 38,1% en glissement annuel.

Le dépôt d’une introduction en bourse auprès de la SEBI est salué comme une étape importante pour les marchés indiens, car Nykaa est l’une des rares start-up à s’inscrire en bourse après avoir déclaré un bénéfice. C’est aussi l’une des rares entreprises indiennes dirigée par une femme, fondatrice et PDG Falguni Nayar, une banquière devenue entrepreneure.

Abeesh Roy a souligné que le segment de la beauté en Inde a également bénéficié de plusieurs mouvements plus ciblés de Nykaa, notamment une forte segmentation des marchés verticaux et un inventaire considérable. “Ils ont segmenté le consommateur d’une très bonne manière, avec des divisions au sein de la beauté, y compris les hommes, les produits naturels et réalisant ensuite que le même consommateur serait attiré par la mode et les bijoux. Ils ont également bénéficié de l’introduction de marques de distributeur, qui sont plus rentables car vous contrôlez toute la chaîne de valeur et il n’y a pas de partage des revenus avec les marques », a-t-il déclaré.

« L’autre avantage de Nykaa est celui d’un modèle d’inventaire, qui a particulièrement réussi dans le domaine de la beauté en Inde, non seulement pour une livraison plus rapide, mais parce que la possibilité de contrefaçon est plus faible en raison d’un approvisionnement plus direct. Il y a bien sûr de la concurrence, avec d’autres acteurs du commerce électronique, les consommateurs visitent tous les sites populaires, mais un jeu de niche et ciblé aide. Nykaa compte plus de 2 millions d’unités de stockage et près de 17 millions de commandes ont été passées dans le secteur de la beauté et des soins personnels au cours de cet exercice », a-t-il ajouté.