NYPD annonce une augmentation du nombre de candidats noirs après avoir éliminé les frais .

le Département de police de New York voit une montée en flèche du noir et des candidats de couleur.

Selon les responsables, le département a vu une augmentation du nombre de candidats minoritaires prêts à passer l’examen d’entrée par rapport aux années précédentes. Lors d’une conférence de presse mardi, le commissaire de police a déclaré que la poussée était “incroyablement importante” et que le NYPD avait activement recruté divers candidats, selon le Wall Street Journal.

«C’était l’une des priorités dès le premier jour», a déclaré le commissaire de police Dermot Karité.

Les responsables disent que 14 502 personnes se sont inscrites pour passer l’examen d’entrée du mois prochain, dont 7 553 étaient des minorités. Passer l’examen est la première étape vers l’académie de police et devenir un cadet du NYPD.

Le slogan du recrutement de la police cette année était «Soyez le changement». Pour encourager les gens à passer l’examen d’entrée, le ministère a visité des quartiers, a utilisé les médias sociaux et a renoncé aux frais d’examen de 40 $. Le ministère a également prolongé la période d’inscription.

Environ 29,2% des candidats de cette année étaient noirs, contre 17,8% au cours des cinq dernières années.

À une époque où les sentiments anti-police tourbillonnent en raison de la brutalité policière à l’échelle nationale, d’autres villes ont du mal à recruter et à retenir des agents.

«Ce n’est pas une grande surprise», a déclaré le professeur adjoint au John Jay College of Criminal Justice et ancien sergent du NYPD Joseph Giacalone.

«Avec toute la rhétorique anti-flic et toute la législation qui va à l’encontre des flics, à peu près partout, il semble que les bons sont les méchants, et les méchants sont les bons.

Selon les responsables du syndicat de la police, 2 767 agents ont demandé leur retraite l’année dernière au milieu de la pandémie et de l’augmentation des crimes violents à New York. Mais entre 2014 et 2019, moins de 1800 agents l’avaient fait chaque année précédente.

À New York, un agent commence à gagner 42 500 $ et après cinq ans, il peut gagner 85 292 $. Les experts affirment que les bas salaires contribuent à attirer des talents diversifiés.

«Si notre ville voulait simplement soutenir ses policiers et nous payer un salaire égal à celui des autres flics locaux, ils n’auraient pas besoin de prolonger les délais de dépôt et de renoncer aux frais d’examen», a déclaré le président Patrick Lynch de l’Association de bienfaisance de la police de la ville de New York.

Le NYPD est composé de 36 000 officiers. Environ 54% des officiers actifs s’identifient comme noirs, hispaniques ou asiatiques.

En avril, theGrio a rapporté que le NYPD avait vu une augmentation des départs et des départs à la retraite.

Alors que les sentiments anti-police continuent de s’intensifier à travers le pays après une série de cas de brutalité policière très médiatisés, les policiers quittent maintenant le département de police de New York en nombre record.

Selon les données du département, plus de 5300 agents du NYPD ont pris leur retraite ou soumis des documents pour quitter la force en 2020, une augmentation de 75% par rapport à l’année précédente, selon le New York Post. Environ 2 600 agents sont partis, tandis que 2 746 autres ont demandé leur retraite. En 2019, 3053 au total ont quitté la force.

Du début de cette année au 21 avril, 831 agents ont déjà pris leur retraite ou ont demandé un congé permanent, et beaucoup d’autres devraient emboîter le pas.

