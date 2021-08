NYPD envoie un hélicoptère après un artiste de graffiti sur Super Mario Bros. Piece

Image : Nintendo

Le département de police de New York, dans un détournement étonnant de fonds et de ressources publics, a envoyé un hélicoptère, des « dizaines » d’officiers et bloqué des rues, tout cela pour qu’ils puissent acculer et appréhender un seul graffeur qui peignait un Super Mario Bros Bloc d’interrogation sur la façade d’un château d’eau.

Comme le rapporte le New York Daily News, la police est arrivée sur les lieux pour la première fois à 1 heure du matin et n’a pas pu à l’origine trouver le suspect, jusqu’à ce qu’« un hélicoptère du NYPD éclaire la structure et le voit passer la tête à travers une trappe au sommet du tour de 10 étages ».

Vous pouvez voir une image de la pièce inachevée sur la tour ici.

Après que l’artiste a refusé les commandes de descente, le NYPD affirme qu’ils “se sont inquiétés pour sa sécurité et ont utilisé un drone pour tenter d’entrer en contact avec lui”. Ils ont également bloqué les rues autour de la tour et ont fini par déployer un nombre extrêmement disproportionné d’officiers pour assister à la scène.

L’artiste, probablement paniqué en se cachant à l’intérieur de la tour parce que le NYPD a envoyé un hélicoptère après lui, a finalement décidé de descendre à 13h30 cet après-midi, 12 heures après sa première découverte. Une fois en bas, il a été immédiatement arrêté.

Christopher Werth de WNYC était là pour faire le reportage de la scène et a d’abord pris ces images :

Avant d’assister à la conférence de presse qui en a résulté, où sa question tout à fait légitime sur la nature écrasante de la réponse de la police a été rejetée :

Si vous souhaitez plus d’informations sur les tentatives de financement des forces de police américaines, vous pouvez les trouver ici.