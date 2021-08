NYPD publie une vidéo de Jerome Roman Shooting Lieutenant ⋆ .

in

Le département de police de New York a publié samedi une vidéo de la fusillade d’un lieutenant qui faisait partie d’au moins quatre officiers luttant pour maîtriser un suspect. Le suspect était à son tour en train de saisir une arme à feu lors d’une arrestation. Le lieutenant, membre de la 42e circonscription du NYPD, a reçu une balle dans la cheville, a indiqué le département sur Twitter. La 42e circonscription couvre environ un mile carré du Bronx.

Le service n’a pas tardé à noter qu’aucun des agents présents sur les lieux chaotiques n’a riposté.

Le suspect, Jérôme Romain, 26 ans, du Bronx, est un membre de gang qui était « bien connu de la police », ont rapporté WCBS-TV, WABC-TV et le New York Post. Il aurait également eu «au moins 25 arrestations antérieures», selon le Post.

Le Post a déclaré que le lieutenant – qui était affecté à la lutte contre la violence armée et qui avait passé 23 ans avec le département – ​​avait repéré Roman tenant une arme. Roman est un “membre du gang Lyman Place Bosses, un sous-ensemble des Bloods”, a noté le journal, et est également “sur la possession criminelle par le NYPD d’une liste de récidivistes d’armes”. On dit que l’arme de Roman s’est bloquée pendant la lutte – avec douze coups restants.

L’accusé est accusé de tentative de meurtre, de cinq chefs d’agression, de trois chefs de possession criminelle d’une arme, de deux chefs de mise en danger imprudente, de possession criminelle d’une arme à feu, de résistance à l’arrestation et d’entrave à l’administration gouvernementale.

Commissaire du NYPD Dermot Karité a déclaré que le lieutenant blessé et trois officiers patrouillaient dans la zone dans une voiture de patrouille banalisée lorsqu’ils ont vu Roman et soupçonné qu’il avait une arme, a rapporté WPIX-TV. Le rapport n’expliquait pas en détail pourquoi les officiers soupçonnaient Roman d’avoir une arme à feu.

“Immédiatement après être sorti de la voiture, l’homme s’enfuit en courant”, a déclaré Shea. “Ils appréhendent le mâle et une violente lutte s’ensuit.”

WPIX-TV a noté que la fusillade s’était produite sur Lyman Place, près de la 169e rue Est.

La vidéo de la caméra corporelle montre un officier marchant vers un groupe de personnes dont les visages sont flous, debout le long du bord d’un immeuble. Selon la vidéo, l’un des individus – Roman – a commencé à courir sur le trottoir qui bordait les bâtiments ; l’officier a donné la chasse pendant quelques brèves secondes.

« Il l’atteint ! Il l’atteint ! dit un officier. Au moins deux officiers ont plaqué Roman au béton.

“Donnez-moi vos putains de mains”, a déclaré l’un des officiers. Plusieurs commandes et exclamations similaires se succédèrent rapidement. Un autre officier en chemise blanche – indiquant généralement un grade supérieur de lieutenant ou un grade supérieur dans la structure du NYPD – s’est approché et a indiqué une fois de plus que le suspect détenu « le cherchait ».

« Arrête de le chercher ! » une autre série de commandes indiquée. “Arrête de le chercher, mec!”

« Il a les mains ? a demandé un officier.

« Vous avez ses mains ? » était la dernière question qu’un officier a prononcée quelques secondes avant qu’un coup de feu ne retentisse.

« Oh, putain ! » a crié un officier.

« Mec, il est à portée de main, arrête ! » les officiers ont crié alors qu’ils cherchaient à contenir la situation.

« Vous lui avez tiré dessus ? » cria ce qui ressemblait à une voix féminine au loin.

« Il est toujours en train de l’atteindre ! un officier a encore une fois crié alors que les passants commençaient à crier à quelqu’un d’obtenir un appareil photo.

Le chaos verbal a continué de s’ensuivre alors que les officiers luttaient pour menotter Roman.

« Reculez, il a une arme à la main ! » les officiers semblaient crier à ceux qui se trouvaient à proximité. « Les gars, il a une arme à la main ! Arrêter! Arrêter! Arrêter! Arrêter!”

« Lâchez l’arme ! » a crié une voix féminine juste avant la fin de l’enregistrement.

Regardez la vidéo ici :

Hier soir, des agents du @NYPD42Pct étaient en patrouille lorsqu’ils ont repéré un individu avec une arme à feu. Une lutte acharnée pour l’arme s’ensuivit, entraînant une balle dans la cheville d’un lieutenant. Les agents n’ont pas riposté lorsqu’ils ont procédé à l’arrestation et récupéré l’arme chargée. pic.twitter.com/lkylEBieLn – NEWS NYPD (@NYPDnews) 31 juillet 2021

Shea a déclaré qu’il souhaitait que la vidéo soit publiée pour montrer la “retenue incroyable” dont faisaient preuve ses officiers.

L’incident s’est produit vers minuit entre vendredi et samedi.

Le lieutenant a été soigné à l’hôpital et devrait se rétablir complètement, indiquent les différents rapports.

“Il est chanceux,” Lou Turco, a déclaré au Post le président de la Lieutenants’ Benevolent Association.

