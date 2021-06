Nys et Puetz prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Ram et Salisbury

04/06/21 à 13:16 CEST

Le Monégasque Hugo Nys, numéro 55 de l’ATP et le joueur de tennis allemand Tim Puetz, numéro 38 de l’ATP remporté en une heure et trente minutes par 6-4 et 6-4 au joueur américain bélier Rajeev, numéro 8 de l’ATP et joueur de tennis britannique Joe Salisbury, numéro 7 de l’ATP en 16es de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, on continuera à voir le couple vainqueur en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que Nys et Puetz, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 3 fois à leurs adversaires, ont eu une efficacité de 64% au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont obtenu 65% des points de service. . Quant au couple vaincu, ils ont réussi à casser le service une fois, obtenu 76% d’efficacité, commis 4 doubles fautes et réussi à remporter 64% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Nys et Puetz affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Benoit paire Oui Romain arneodo contre Philippe Oswald Oui Marcus Daniel.

Dans le tournoi Paris (Open de France Double Masc.) un total de 64 couples y participent. Il se déroule également du 30 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.