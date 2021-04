NYSE célèbre les “ premiers échanges ” historiques avec la série NFT

La Bourse de New York, ou NYSE, a sauté dans le train en marche de la NFT en frappant des jetons non fongibles célébrant le premier échange effectué sur les actions de grandes sociétés américaines.

Dans une annonce du 13 avril, le président du NYSE, Stacey Cunningham, a décrit les NFT comme une «nouvelle façon amusante de marquer le moment» du premier échange d’une entreprise sur le NYSE.

Les six premiers NFT NYSE commémorant les premiers échanges pour Spotify, Snowflake, Unity, DoorDash, Roblox et Coupang, avec Cunningham confirmant «il y aura beaucoup plus de NFT NYSE à venir».

Les premiers NFT sont déjà répertoriés sur le marché NFT de Crypto.com, les jetons hébergeant un clip vidéo de 10 secondes présentant des informations sur le premier échange de la société – y compris son heure, sa date et son prix d’inscription.

Premier échange NFT de NYSE pour Spotify: Crypto.com

L’annonce de NYSE a reçu une réponse mitigée sur les médias sociaux, l’utilisateur de Twitter “Aaron” disant qu’il “devait vérifier le calendrier juste pour s’assurer que ce n’était pas le 1er avril” après avoir lu les nouvelles.

Le troll troll crypto de Twitter «Bit Lord» était moins politique avec sa formulation:

«Vous, les clowns, n’avez même pas listé $ BTC, sortez de mes arnaqueurs de la chronologie.

Alex Gausman, le fondateur de la plate-forme de fractionnement de jetons non fongibles, NFTX, a noté qu’il ne pouvait pas trouver l’adresse du contrat pour les jetons de NYSE, ajoutant: «C’est comme la chose la moins cool / artistique de tous les temps. Achetez simplement le stock. »

Bien que les listes NFT de NYSE n’aient encore reçu aucune offre, des jetons similaires émis par des publications rivales telles que Forbes, Times et le New York Times se sont vendus pour des centaines de milliers de dollars cette année.

Le premier NFT de Forbes avec sa dernière couverture avec les propriétaires et milliardaires Gemini, les jumeaux Winklevoss se sont vendus pour 333 333 $ le 8 avril de cette année. Le Times Magazine a publié neuf NFT à ce jour, chaque couverture individuelle NFT se vendant entre 100 000 $ et 250 000 $.

Une colonne du New York Times a été symbolisée pour une œuvre caritative en mars, recueillant plus de 550 000 dollars pour le Neediest Case Fund du NYT.