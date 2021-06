Dans un article publié Lundi matin, le journaliste du New York Times Astead Herndon a célébré la survie politique du gouverneur Ralph Northam (D-VA) avec un morceau de bouffée nauséabonde, célébrant comment il avait survécu à plusieurs scandales de blackface pour devenir un “gouverneur racialement progressiste” grâce à « une histoire complète de croissance personnelle » qui montrait « comment une crise peut aussi être une opportunité » Et donner “nouvelle vie” à son « avenir politique ».

Et un entretien d’accompagnement, Herndon et Northam ont fait équipe pour se moquer de l’opposition à la théorie critique de la race enseignée dans les écoles comme “une grosse panique morale” et “sifflet pour chien” c’est “utiliser[d]” par les républicains “faire peur aux gens”.

Herndon a commencé par l’anecdote d’un maire de Virginie noire qui a rencontré Northam après le scandale et a gagné en lui demandant : « que puis-je faire pour vous », Herndon s’est vanté qu’au lieu de démissionner, Northam est resté rebelle et a été récompensé (cliquez sur « développer » ):

Mais parmi les dirigeants politiques et les élus noirs de Virginie, il est sur le point de quitter ses fonctions avec un autre héritage : devenir le gouverneur le plus racialement progressiste de l’histoire de l’État, dont l’accent mis sur l’élévation des communautés noires depuis le scandale de 2019 aura un effet tangible et durable. L’arc de M. Northam, du paria politique dénoncé par presque tous les démocrates nationaux à un titulaire populaire soutenu par des élus noirs et même des militants progressistes, est une histoire complexe de croissance personnelle et de pression politique, un témoignage de la façon dont la crise peut également offrir des opportunités. Cependant, cela n’aurait pas été possible sans les Virginiens noirs qui se sont ralliés à lui alors même qu’ils subissaient une immense pression pour l’aider à quitter ses fonctions – des membres du personnel noirs qui sont restés dans l’administration, un caucus noir législatif qui a choisi de se concentrer sur des objectifs politiques plutôt que la résignation, et une communauté d’activistes noirs qui a rapidement suivi l’exemple stratégique des législateurs. (….) Au lieu de se moquer, M. Northam et les dirigeants noirs qui l’ont soutenu ont montré le pouvoir de la rédemption, de l’humilité et de la croissance.

Donc, tout comme CNN Jeffrey Toobin, ancien La députée Katie Hill (D-CA), ou gouverneur Andrew Cuomo (D-NY), la gauche et ses alliés médiatiques ne se soucient pas vraiment de la responsabilité de leur propre camp.

Quant à la façon dont Northam s’est réveillé et a perdu la mémoire, Herndon a jailli que Northam “que cela l’a envoyé dans un voyage personnel continu pour se rééduquer sur la race, le racisme et la blancheur” même s’il “a réitéré qu’il ne croyait pas qu’il était l’un ou l’autre des hommes sur la photo.”

Vous voyez, contrairement à de nombreux exemples (avec Chris Harrison étant l’exemple le plus récent), le « l’expérience… m’a vraiment ouvert les yeux » était suffisant pour les progressistes si vous êtes la bonne personne.

Herndon a concédé que “[t]es condamnations nationales ont été rapides et sans équivoque » après que les photos ont fait surface et que même maintenant, le président Joe Biden avait dit qu’il devrait démissionner, mais s’est tourné vers la réhabilitation de Northam.

Décrivant les allégations d’agression sexuelle simultanées contre le lieutenant-gouverneur Justin Fairfax (D) et le procureur général Mark Herring (D) comme « un coup de fortune imprévu », Herndon a révélé que la stratégie de Northam est rapidement devenue celle d’une éducation éveillée et que les élus noirs rencontrent Northam avec « Les membres du personnel noirs comme intermédiaires. »

Comme tout bon gaucher, Herndon a expliqué que Northam était devenu bien versé dans « littérature antiraciste », y compris White Fragility de l’escroc Robin DiAngelo après avoir mené une vie de honte et de racisme parce qu’il était – comprenez-le – trop investi dans la faculté de médecine.

Pour tous les rires avant cela, celui du paragraphe 39 a pris le gâteau : « La réponse à la question de savoir comment, exactement, M. Northam a survécu à un scandale est compliquée – mais il ne fait aucun doute qu’il a survécu. »

Herndon a clôturé en disant que “[t]La tournure des événements insuffle une nouvelle vie à l’avenir politique de M. Northam », qui pourrait inclure une deuxième candidature au poste de gouverneur en 2025.

Il ajouta: “M. Northam, pour sa part, dit qu’il est un homme changé et qu’il comprend que des domaines comme les soins de santé, l’éducation, les affaires et le droit de vote “sont tous pleins de racisme et d’oppression”.

Allez à l’interview (intitulée “Ralph Northam Reflects on His Journey Back From the Edge”) et c’est tout aussi éhonté que les deux ont pris des coups bas sur le programme aimé par les éducateurs de gauche qui cherche à faire en sorte que les étudiants blancs deviennent profondément déprimés et viennent à réalisez que leur existence même est une oppression contre leurs camarades de classe noirs et bruns (cliquez sur “développer”) :

Je lisais cette semaine sur le comté de Loudoun en Virginie, où il y a eu une grande panique morale autour de certains des livres que vous avez mentionnés – en disant que de tels enseignements équivalent à un message anti-blanc dans la théorie critique de la race. Que diriez-vous aux parents blancs qui ont franchement peur des choses que vous dites vous ont aidé à grandir ? La théorie critique de la race est un sifflet pour chien que les républicains utilisent pour effrayer les gens. Ce qui m’intéresse, c’est l’équité. Et une partie de cette tournée d’écoute s’est déroulée avec des jeunes, et cela m’a aidé à réfléchir sur ma propre éducation. Parce que ce que nous enseignons, et ce que l’on nous a enseigné, est non seulement inadéquat mais inexact. Nos manuels sont inadéquats et inexacts, tout comme ceux qui les enseignent. Je pense qu’il y a beaucoup de Blancs qui sont ouverts d’esprit et qui veulent faire mieux. Et vous pourrez peut-être leur apprendre quelque chose qu’ils n’ont jamais vraiment réalisé. Mais il y a des gens qui ne veulent pas perdre leurs places de parking. Partagez-vous les craintes de certains démocrates que ce que vous décrivez se penche trop loin dans un soi-disant éveil ? Et que c’est mauvais politiquement ? Non, je pense que plus nous en savons sur notre histoire, mieux c’est. Plus je pourrai en apprendre sur vous, et plus vous pourrez en apprendre sur moi, nous découvrirons que nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous divise ou nous sépare.

Mais dites-nous en plus sur la façon dont la réconciliation engendre la compassion, l’amour, la compréhension, etc. Au lieu de cela, il s’agit d’une chose pour ces personnes lorsqu’il s’agit de leurs adversaires politiques : la soumission.