NYTimes: Comment Tim Cook et Mark Zuckerberg sont devenus des ennemis

Avec iOS 14.5, qu’Apple publiera aujourd’hui, les propriétaires d’iPhone auront la possibilité de choisir explicitement de laisser des applications comme Facebook les suivre dans d’autres applications. Un nouveau profil du New York Times explique aujourd’hui comment Mark Zuckerberg et Tim Cook sont devenus des ennemis en raison de la poussée de confidentialité d’Apple.

Il y a deux ans, en juillet 2019, le PDG d’Apple, Tim Cook, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont eu une réunion privée lors de la conférence annuelle organisée par la banque d’investissement Allen & Company. À ce moment-là, Facebook avait des problèmes avec le scandale Cambridge Analytica pour avoir laissé les informations de plus de 50 millions de ses utilisateurs être récoltées par une entreprise de profilage des électeurs sans leur consentement.

«Lors de la réunion, M. Zuckerberg a demandé à M. Cook comment il allait gérer les retombées de la controverse, ont déclaré des personnes au courant de la conversation. M. Cook a répondu avec acuité que Facebook devrait supprimer toutes les informations qu’il avait collectées sur des personnes en dehors de ses applications principales. M. Zuckerberg a été stupéfait, ont déclaré les gens, qui n’étaient pas autorisés à parler publiquement.

Alors que Facebook et Apple entretenaient de bonnes relations depuis quelques années, cela a changé à partir du moment où le réseau social s’est développé et a commencé à collecter des données auprès des utilisateurs de manière discriminatoire. En 2018, Tim Cook plaçait déjà la confidentialité comme un «droit humain fondamental», et depuis lors, le PDG d’Apple a critiqué Facebook dans presque toutes les interviews liées à ce sujet.

Dans une interview accordée à MSNBC en 2018, Cook a été interrogé sur un scandale Facebook et que ferait-il s’il était à la place de Zuckerberg, en disant «Je ne serais pas dans cette situation», aux éclats de rire et d’applaudissements du public.

Cette année, alors qu’il s’exprimait lors de la conférence européenne sur la protection des données CPDP, Cook a prononcé le discours d’ouverture avec son discours intitulé «Un chemin vers l’autonomisation du choix des utilisateurs et le renforcement de la confiance des utilisateurs dans la publicité». Il a évoqué une variété de problèmes préoccupants qu’Apple voit en matière de confidentialité et de sécurité dans le secteur de la technologie.

À l’époque, Cook n’a pas appelé Facebook par son nom, mais il a condamné son modèle commercial:

«Si une entreprise repose sur des utilisateurs trompeurs, sur l’exploitation des données, sur des choix qui ne sont pas du tout des choix, elle ne mérite pas nos éloges, elle mérite une réforme.»

Plus récemment, en avril, Cook a été interviewé par Kara Swisher du New York Times. Dans cette interview, il a parlé des changements apportés à la transparence du suivi des applications et a été interrogé sur le fait que Facebook qualifiait cette fonctionnalité de «crise existentielle» pour leur entreprise.

«Tout ce que nous faisons, Kara, c’est de donner à l’utilisateur le choix d’être suivi ou non. Et je pense qu’il est difficile d’argumenter contre cela. J’ai été choqué qu’il y ait eu une réaction à ce point. »

Avec le déploiement d’ATT aujourd’hui, nous devons attendre de voir comment cela va impacter Facebook et d’autres applications, ainsi que son impact sur les clients.

