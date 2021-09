NZXT Capsule, un microphone cardioïde pour votre configuration gaming ou professionnelle | La technologie

NZXT présente son nouveau microphone cardioïde, le NZXT Capsule qui est indiqué pour le streaming, les appels vidéo et le podcasting grâce à sa gamme de fréquences et sa conception avec une base qui atténue les vibrations et les bruits de fond.

La pandémie a changé beaucoup, beaucoup de choses, et l’une d’entre elles a été notre façon de travailler. Nous passons beaucoup de temps à travailler à la maison, nous avons donc des réunions et nous avons besoin d’une bonne caméra vidéo (ou d’une application mobile qui fonctionne comme telle) et beaucoup sont devenus pâtissiers, ont commencé à diffuser ou à lancer des podcasts.

Pas pour faire du pain, mais pour le reste des choses que nous faisons dans notre nouveau quotidien, nous avons besoin d’un microphone et, évidemment, mieux c’est, plus nous pouvons offrir de qualité dans notre contenu.

Il y a plein de bons micros USB sur le marché et pour resserrer un peu plus les choses, NZXT vient de présenter ‘Capsule’, un microphone cardioïde qui a l’air très bien.

Pour ses caractéristiques, est capable de rivaliser avec le Razer Siren ou le Blue Yeti -nous avons récemment publié une analyse sur la version du Yeti de World of Warcraft- en termes de qualité sonore pour les podcasts, le gameplay et les réunions.

Et c’est ça, un micro cardioïde est celui qui reçoit toute la puissance sonore de front, atténuant le son provenant d’autres angles tels que les côtés ou l’arrière. C’est le plus adapté pour faire ce type de contenu et le résultat est généralement celui d’une voix chaleureuse et agréable.

Si vous êtes loin de vos amis, de votre famille ou de vos collègues, ce n’est pas une excuse pour ne pas maintenir la communication avec eux. Voici cinq applications qui vous permettent de passer des appels vidéo de groupe pour continuer à parler à ces personnes.

Comprend un son 24 bits ou 96 kHz et la fréquence passe de 20 Hz à 20 KHz et le meilleur c’est qu’il est totalement plug & play.

Il ne nécessite aucun logiciel pour contrôler l’appareil et nous devons simplement le connecter au port USB-C, afin qu’il puisse être utilisé avec n’importe quel PC ou mobile qui utilise cette interface.

Le prix est de 129 euros et il a un design très élégant dans des couleurs noir et blanc. En plus de la Capsule, NZXT a introduit le Boom Arm, un bras articulé pour placer le micro sur une table, qui est une option utilisée par de nombreux streamers.

Son prix est de 99 euros et il sera très facile de basculer entre la base incluse dans le package et ce Boom Arm grâce à la conception ‘easy release’ de la base. Le design de cette base a une forme particulière et il ressemble au mème “ay, mecachis”, mais il a été créé pour atténuer les vibrations et les bruits gênants qui affectent l’audio pendant le streaming.