NZXT présente un PC de jeu à 800 $ sans GPU dédié

NZXT a présenté un PC pré-construit intéressant pour l’ère de la pénurie de cartes graphiques – alimenté par un Ryzen 5600G, un processeur avec un GPU intégré qui peut raisonnablement être utilisé pour les jeux. Alors que, dans des circonstances normales, le PC Foundation à 800 $ de NZXT n’est peut-être pas le premier choix pour ceux qui cherchent à se lancer dans les jeux sur PC, la faible disponibilité et les prix gonflés des GPU dédiés (et des machines qui les incluent) en font une option intéressante pour les soucieux de leur budget. acheteurs.

Le combo processeur AMD / carte graphique est la pièce maîtresse de la construction, mais ses autres spécifications sont également respectables : il est livré avec un SSD NVMe de 500 Go et 16 Go de RAM. Et bien que son alimentation en bronze de 650 W ne remportera aucun prix d’efficacité, elle devrait pouvoir alimenter quelque chose comme un RTX 3060 si vous parvenez à en mettre la main sur un à l’avenir.

NZXT dit que la machine devrait obtenir des fréquences d’images raisonnables au moyen de 1080p.

Bien sûr, il serait préférable d’avoir un GPU dédié pour presque tous les scénarios de jeu, c’est pourquoi la plupart des fournisseurs en incluent un – même le GTX 1650 inclus avec le HP Omen le plus bas de gamme peut surpasser les graphiques du 5600G.

Si vous magasinez pour l’un de ces modèles, cependant, vous aurez probablement de la concurrence – ils peuvent être une mine d’or pour les scalpers, qui « seront » parfois un précieux GPU d’un pré-construit et vendront la carte et maintenant… PC sans GPU séparément (le Nvidia 1650 d’Omen à 900 $ pourrait se vendre plus de 300 $ à lui seul sur eBay). Vous n’avez pas besoin de rechercher des PC de jeu sur eBay pendant très longtemps avant de tomber sur des listes de pré-construits avec « SANS GPU » ou « sans carte graphique » dans le titre.

Si vous êtes aventureux et que vous savez quoi chercher, vous pourriez potentiellement trouver une bonne affaire en achetant l’un de ces restes de scalper. Bien que les graphiques intégrés sur les processeurs Intel modernes ne correspondent pas à la puissance du 5600G, ils vous permettront au moins d’utiliser votre ordinateur jusqu’à ce que vous puissiez trouver un GPU. J’ai pu trouver au moins quelques ordinateurs démontés dans la fourchette de 500 $ à 600 $ qui fonctionneraient probablement mieux que la Fondation une fois que les deux seraient équipés d’un GPU dédié. Que vous souhaitiez soutenir quelqu’un qui a probablement scalpé un GPU ou non, cela dépend vraiment de vous – mais si vous suivez cette voie, gardez à l’esprit que les seuls processeurs Ryzen de bureau qui peuvent être utilisés sans carte graphique dédiée sont en fait des APU qui avoir un G à la fin du nom du modèle.

L’argument de vente de la Fondation peut être que vous pouvez l’acheter

Étant donné que vous ne pouvez pas séparer la carte graphique du 5600G et la vendre contre une majoration, la Fondation n’est peut-être pas aussi attrayante pour les scalpers, l’empêchant potentiellement de se retrouver constamment en rupture de stock comme beaucoup d’autres pré-construits de NZXT.

L’état des autres PC de NZXT.

Certains fabricants peuvent au moins atténuer les inquiétudes des scalpers qui s’arrachent leurs pré-construits en offrant aux modèles de base des GPU bas de gamme qui ne sont pas particulièrement souhaitables – le PC de démarrage AMD Ryzen 3e génération d’iBuyPower, par exemple, est fourni avec un Ryzen 3600 et un Nvidia. GTX 1030 (qui, selon Tom’s Hardware, est un peu plus lente que les graphiques intégrés du 5600G pour la plupart des jeux). Mais cette configuration coûte presque 300 $ de plus que le NZXT, et le processeur va être plus lent – iBuyPower vous permettra de passer à un 5600G, mais alors votre 1030 serait presque inutile.

Si l’inutilité relative du 5600G pour les scalpers aide NZXT à garder la Fondation en stock, cela pourrait être un bon choix pour ceux qui ne veulent pas construire leurs propres PC mais qui seraient à l’aise d’insérer une carte graphique à un moment donné dans le futur quand ils sont plus facilement atteignables à nouveau. Espérons que cela pourrait également inspirer d’autres fournisseurs – alors que certains vous permettront actuellement d’équiper le 5600G avec une carte graphique externe, cette configuration ne vaudra probablement pas la peine de lutter contre les scalpers.