Oak View Taps Ticketmaster pour UBS Arena, Climate Pledge Arena et Coachella Valley Arena

Oak View Group a signé un partenariat à long terme avec Ticketmaster pour la billetterie dans six sites à venir.

Les six nouvelles arènes comprendront une billetterie de conciergerie appartenant à Ticketmaster dans le cadre du partenariat. Le système autorisera les transactions de billetterie, le support de compte, les remboursements et appellera. Le paiement sans contact, les commandes mobiles et les achats sur site via l’application Ticketmaster fourniront également aux deux sociétés des données sur le comportement d’achat d’événements.

Ticketmaster dirigera les systèmes de billetterie dans les six sites suivants, ouverts entre 2021 et 2023. UBS Arenacelui de Seattle Arène de l’engagement climatiquecelui d’Austin Centre MoodyPalm Desert, Californie Arène de la vallée de CoachellaSavannah, Géorgie Arène de la savaneManchester, en Angleterre Arène en direct coopératif

Ticketmaster dit qu’il aidera Oak View Group à offrir des expériences de fans premium aux fanatiques de sport et aux mélomanes. Oak View Group a été fondé en 2015 par l’ancien PDG d’AEG, Tim Leiweke, et l’ancien président de Live Nation Entertainment, Irving Azoff. OVG exploite et réserve des arénas, des théâtres, des centres de congrès et des amphithéâtres à travers le monde.

« Ticketmaster est le meilleur système de billetterie au monde et nous sommes ravis d’offrir leur technologie de pointe dans tous nos sites de classe mondiale », a déclaré Tim Leiweke, PDG d’Oak View Group. « Nous savons à quel point Ticketmaster est un partenaire solide lorsqu’il s’agit d’offrir cette expérience de billetterie premium aux fans, et nous sommes impatients de nous associer à eux pour amener les plus grands artistes et événements sportifs à notre retour en direct. »

« Nous ne pourrions être plus heureux de nous associer à OVG à l’UBS Arena et de continuer à soutenir nos partenaires de longue date, The Islanders, alors qu’ils reviennent à Long Island et accueillent les fans dans une magnifique installation construite sur mesure », déclare Marla Ostross, Ticketmaster Directeur Général Amérique du Nord. « Et nous sommes très impatients de voir la rondelle tomber lors du premier match à domicile pour le Kraken de Seattle alors qu’ils s’élancent sur la glace dans l’arène la plus durable au monde.

OVG et Ticketmaster élargiront également leur partenariat à un certain nombre d’installations musicales.

Il s’agit notamment de la Coachella Valley Arena, qui abrite également une future équipe de la AHL Palm Springs. Le Moody Center, l’arène polyvalente d’Austin spécialement conçue pour le divertissement à la une, et la Savannah Arena, une destination musicale, sportive et de divertissement qui abritera une future équipe de hockey de l’ECHL. Ticketmaster soutient également la croissance internationale d’OVG avec la technologie de billetterie numérique à Co-Op Live à Manchester, en Angleterre.