Oakland Athletics contre Chicago White Sox en direct, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLB en ligne

Les Oakland Athletics affronteront les White Sox de Chicago lors de leur premier match d’une série de quatre matchs lundi soir depuis le Guaranteed Rate Field.

L’Athlétisme cherchera à rebondir après une défaite de 7-4 contre les Rangers dimanche lorsqu’ils enverront Frankie Montas au monticule qui a une MPM de 3,98 cette saison. Quant aux White Sox, ils chercheront également à rebondir après une défaite de 5-3 contre les Yankees en finale de leur série dimanche. Dallas Keuchel obtiendra le départ pour Chicago lors du match d’ouverture entre ces deux-là.

Cela devrait être un bon match, voici tout ce que vous devez savoir pour saisir l’action ce soir.

Oakland Athletics contre les White Sox de Chicago

Lorsque: Lundi 16 août

Temps: 20 h HE

Chaîne TV: ESPN

Direct: fuboTV (streamer gratuitement)

Cotes MLB et lignes de paris

Les cotes NBA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour lundi à 15 h HE.

Oakland Athletics (-110) contre Chicago White Sox (-110)

H/E : 9

