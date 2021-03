Oakland va tester le programme de revenu de base universel – Exclure les familles blanches de la participation ⋆ .

par Chris Menahan, Libération de l’information:

La ville d’Oakland, en Californie, lance cet été un programme pilote de revenu de base universel pour 600 familles à faible revenu, mais exclut les familles blanches pauvres de la participation.

Le programme s’adresse uniquement aux «Noirs, Autochtones et personnes de couleur (BIPOC)» qui ont «de faibles revenus et au moins 1 enfant de moins de 18 ans, quel que soit le statut de la documentation», rapporte East County Today.

«Le terme« famille »est défini au sens large pour reconnaître que les familles sont de toutes formes et tailles», a noté ECT.

De East County Today, «le maire Schaaf annonce un projet pilote de« revenu garanti »de 500 $ par mois pour les familles résilientes d’Oakland»:

Oakland accueillera l’un des plus grands projets pilotes de revenu garanti dans le pays pour donner à 600 familles du BIPOC à faible revenu une somme inconditionnelle de 500 $ par mois pendant au moins 18 mois.

Oakland Resilient Families est une collaboration entre l’organisation communautaire basée à Oakland Family Independence Initiative et les maires nationaux pour un revenu garanti. Le projet soutiendra 600 familles d’Oakland tout en créant une dynamique pour des stratégies visant à éliminer les disparités raciales en matière de stabilité économique, de mobilité et d’actifs grâce à un revenu garanti.

«La pauvreté dont nous sommes tous témoins aujourd’hui n’est pas un échec personnel, c’est une défaillance des systèmes», a déclaré la maire d’Oakland, Libby Schaaf. «Le revenu garanti est l’un des outils les plus prometteurs de changement de système, d’équité raciale et de mobilité économique que nous ayons vus depuis des décennies. Je suis fier de travailler avec des partenaires locaux aussi engagés pour construire un nouveau système qui peut aider à défaire des siècles d’injustice économique et raciale, et nous orienter tous vers une société plus juste.

[…] «L’un de mes espoirs en testant un revenu garanti est que d’autres villes emboîtent le pas, et je suis ravi qu’Oakland soit parmi les premières. J’applaudis le leadership du maire Schaaf et j’ai hâte de travailler avec elle pour passer du statut pilote à la politique », a déclaré l’ancien maire de Stockton et fondateur de Mayors for a Guarantee Income, Michael Tubbs. «En se concentrant sur les résidents du BIPOC, le programme Oakland Resilient Families fournira un soutien financier essentiel aux personnes les plus durement touchées par les inégalités systémiques, y compris les conséquences disproportionnées de la pandémie sur les communautés de couleur.