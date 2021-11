Oasis Labs lance Emerald, un environnement de contrat intelligent compatible EVM

Une autre plate-forme de contrat intelligent de couche 1 se positionne pour entrer dans une course de plus en plus encombrée pour les utilisateurs et le volume de transactions.

Lundi, Oasis Labs – développeurs du réseau blockchain Oasis préservant la confidentialité – a annoncé le lancement d’Emerald, un environnement d’exécution de contrat intelligent ParaTime compatible avec Ethereum Virtual Machine (EVM).

Oasis permet à plusieurs ParaTimes – chacun capable de fonctionner avec un environnement d’exécution de machine virtuelle différent – de fonctionner simultanément sur la même blockchain. Un Paratime compatible EVM permettra également aux développeurs d’Ethereum de transférer rapidement des copies de code natif d’Ethereum et d’autres chaînes de couche 1 compatibles EVM.

Selon un communiqué de presse fourni à CoinDesk, Emerald cherche à concurrencer immédiatement, affirmant « des frais de gaz 99% inférieurs à ceux d’Ethereum, un débit élevé et une finalité de transaction instantanée ».

Le lancement d’Emerald fait suite à l’annonce par Oasis d’un fonds d’investissement dans l’écosystème de 160 millions de dollars avec le soutien d’une longue liste de sociétés de capital-risque.

Lire la suite: Oasis lance un fonds pour l’écosystème de 160 millions de dollars avec le soutien de Jump Capital et d’autres

Dans une interview avec CoinDesk la semaine dernière, la fondatrice d’Oasis Labs, Dawn Song, a déclaré que même si Oasis partait de l’arrière, la chaîne pourrait être en mesure de rattraper rapidement ses concurrents avec plusieurs équipes natives d’Ethereum se préparant à déménager vers Oasis.

« Il y a un DEX [decentralized exchange], il y a les prêts, les projets NFT, y compris les types spéciaux de NFT, il y a beaucoup de partenariats passionnants à venir », a-t-elle déclaré.