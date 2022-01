Oasis Network (ROSE) est en voie de guérison après son inscription sur Crypto.com – voici où l’acheter

La pièce Oasis Network (ROSE) est l’une des rares crypto-monnaies à avoir maintenu une perspective haussière au milieu du plus grand bain de sang crypto.

La devise a maintenu une tendance haussière générale caractérisée par de grands sauts à la hausse et de légers retournements.

En raison de la demande croissante d’Oasis Network (ROSE) parmi les investisseurs, Invezz a créé un petit guide sur ce qu’est Oasis Network (ROSE) et où l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces Oasis Network (ROSE) en ligne

Parce que ROSE est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter ROSE en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter ROSE dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre ROSE

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises, dont le ROSE.

Qu’est-ce que l’Oasis Rouge (ROSE) ?

Oasis Network (ROSE) est le jeton natif du protocole Oasis Network.

Si c’est la première fois que vous entendez parler du protocole Oasis Network, il s’agit d’une plate-forme de finance décentralisée (DeFi) pour les données tokenisées.

Les utilisateurs parient des données tokenisées avec des applications, les données à analyser et, en retour, gagnent des bénéfices pour les paris. Les utilisateurs contrôlent la manière dont les informations les plus sensibles sont consommées par ceux qui les utilisent.

Dois-je acheter Oasis Network (ROSE) aujourd’hui ?

Oasis Network (ROSE) s’est avéré être une bonne opportunité d’investissement en raison de sa tendance à la hausse incessante qui se maintient depuis plus de sept mois.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision des prix du réseau Oasis (ROSE)

À en juger par les récents mouvements de prix, le prix ROSE devrait poursuivre sa tendance haussière au moins jusqu’au premier trimestre 2022.

Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

$ ROSE couverture des médias sociaux

