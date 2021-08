APPARENCES MASQUÉES : L’ancien président Barack Obama a fait face à un énorme contrecoup lors de sa fête prévue pour son 60e anniversaire à Martha’s Vineyard, alors que les observateurs et les résidents ont déclaré qu’il bafouait les règles de sécurité sanitaire compte tenu de la recrudescence de la variante Delta. Mais Obama (ou du moins les organisateurs de la fête) a manifestement fait au moins un effort pour la sécurité: ils ont fait appel à la société peu connue de Los Angeles Henry Mask pour «fournir» des masques personnalisés à tous les invités, selon un communiqué envoyé le au nom de l’entreprise lundi.

Le problème était que les photos de la fête montraient que très peu d’invités les portaient, y compris Obama. La musicienne Erykah Badu a donné aux non-invités plus qu’un aperçu de ce qu’ils manquaient en publiant une vidéo selfie avec un Obama sans masque dansant avec le musicien HER

Les masques noirs étaient imprimés avec “44 × 60” (un clin d’œil à la présidence et à l’anniversaire d’Obama) et “étaient disponibles pour tous ceux qui assistaient à la fête”, indique le communiqué. Le tailleur sur mesure Richfresh a fondé Henry Mask avec son frère Chase Morgan.

Les photos et les images de la fête du samedi soir, cependant, semblaient être un rassemblement sans masque. Une porte-parole d’Henry Mask n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé combien de masques avaient été remis aux invités et comment ils avaient été distribués. Il n’y a pas eu non plus de réponse au moment de la mise sous presse quant à savoir si Richfresh et son frère ont fourni les masques en tant que vendeur ou les ont fournis en cadeau.

Richfresh a également fourni des costumes sur mesure pour chaque membre du personnel présent à la fête. Une porte-parole du créateur n’a pas accusé réception d’une demande demandant combien de costumes personnalisés avaient été fournis et s’ils avaient été achetés ou donnés.

Richfresh a posté une image de son masque commémoratif sur Instagram dimanche et a noté “Le masque officiel”.

Initialement prévue pour 600, la propagation de la variante Delta a incité Obama et sa femme, Michelle, à « réduire considérablement l’événement pour n’inclure que la famille et les amis proches ». Obama a officiellement franchi la barre des 60 ans le 4 août, mais il a célébré ce jalon samedi soir avec une fête en plein air dans son manoir de 20 acres à Edgartown sur Martha’s Vineyard. Des images aériennes parues dans le Daily Mail et d’autres médias d’une gigantesque tente installée au bord de la piscine indiquaient qu’une foule importante était attendue. De plus, quelques invités ont publié des photos et des séquences vidéo sur les réseaux sociaux de fêtards sans masque. Certaines de ces images ont ensuite été supprimées.

Dans le Massachusetts, 70 pour cent de la population de l’État a reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus, contre 58 pour cent de la population nationale, selon le dernier rapport hebdomadaire de vaccination contre le COVID-19 de l’État, qui a été publié le 5 août. A Martha’s Le responsable de la santé de Vineyard n’a pas répondu à une demande des médias demandant les taux d’infection actuels.

La fête d’anniversaire était toujours un sujet de débat public lundi matin – en partie à cause des critiques des médias sociaux concernant les commentaires d’Annie Karni du New York Times sur CNN qui citaient ce que les résidents de Martha’s Vineyard lui avaient dit à propos de la situation. Karni a fait référence à la façon dont certains avaient dit: «C’est vraiment exagéré. Ils respectent toutes les exigences de sécurité. Les gens vont à des événements sportifs plus importants que cela. Cela va être sûr. C’est une foule sophistiquée et vaccinée et ce n’est qu’une question d’optique. Ce n’est pas une question de sécurité.